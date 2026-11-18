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Altının ve gümüşün onsu, yüksek petrol fiyatlarının faiz oranlarında artışa ve dolarda güçlenmeye yol açmasıyla bir yılın en düşük seviyelerinde seyrediyor.

Orta Doğu kaynaklı jeopolitik risklerle artan enerji maliyetleri enflasyonist endişelere neden oluyor.

Bu durum, merkez bankalarının faiz artırımına gideceğine yönelik öngörüleri desteklerken altın ve gümüş başta olmak üzere değerli metaller üzerinde satış baskısına yol açıyor.

Bu yıla 4 bin 313 dolardan başlayan altının onsu, ocak ayında 5 bin 600 doları test ederek rekor kırdı. Ocak ayını yüzde 12,4 değer kazancıyla 4 bin 849 dolardan tamamlayan ons altındaki yükseliş, şubatta da devam etti.

Altının onsu şubatta yüzde 8,5 değer kazandı. ABD ile İran arasında yaşanan gelişmelerle değer kaybetmeye başlayan altının onsu, mart ayını yüzde 11,32 düşüşle tamamladı. Mart ayında yaşanan bu düşüş, 2008 krizinden bu yana en sert aylık gerileme olarak kayıtlara geçti.

Devam eden aylarda da gerileyen altının onsu, yılın ilk yarısında yatırımcısına yüzde 7,1 kaybettirdi. Yılın ikinci yarısına tepki alımlarıyla başlayan altının onsu, temmuzda yüzde 1, ağustosta ise yüzde 10 değer kazandı.

Orta Doğu'daki belirsizliklerin devam etmesiyle eylülde yüzde 6,6 azalışla 4 bin 157 dolara gerileyen altının onsu, ekim ayını da yüzde 6,8 azalışla 3 bin 876 dolardan tamamladı. Böylece altının onsu, temmuz ayından bu yana ilk defa 4 bin doların altına gerilemiş oldu.

Bugün 3 bin 757,5 dolarla Eylül 2025'ten bu yana en düşük seviyeyi gören altının onsu, daha sonra 3 bin 770 dolar seviyelerinde dengelendi.

Altının onsu, ekim sonuna göre yüzde 2,7 değer kaybetti.

Gümüşte kayıplar ekim sonuna göre yüzde 6'nın üzerine çıktı

Yıla 71 dolardan başlayan gümüşün onsu, ocak ayında 121,7 dolara kadar çıkarak rekor kırdı. Ocak ayında yüzde 17,3 değer kazanan gümüşün onsu, yükselişini şubatta da sürdürdü. Şubat ayını yüzde 12,6 artışla 93,8 dolardan tamamlayan ons gümüş, Orta Doğu'daki savaşın etkisiyle mart ayında sert geriledi. Gümüşün onsu, martı yüzde 19,9, nisanda ise yüzde 1,9 düşüşle tamamladı.

Mayısta tepki alımlarıyla bir miktar toparlanan gümüşün onsu, bu ayı yüzde 2,2 artışla bitirdi. Haziran ayını yüzde 22 azalışla 58,7 dolardan tamamlayan gümüşün onsu, yılın ilk yarısını da yüzde 17,3 kayıpla kapattı.

Gümüşün onsu, temmuz ayını yüzde 1,7 düşüşle 57,7 dolardan, ağustos ayını yüzde 13,5 artışla 65,5 dolardan, eylül ayını ise yüzde 7,6 azalışla 60,5 dolardan tamamladı.

Ekim ayını yüzde 18,8 azalışla 49,1 dolardan tamamlayan gümüşün onsu, Kasım 2025'ten bu yana ilk defa 50 doların altına indi.

Bugün 45,6 dolarla Ekim 2025'ten bu yana en düşük seviyeyi gören gümüşün onsu, daha sonra 45,8 dolar seviyesinde dengelendi.

Gümüşün onsu, ekim sonuna göre yüzde 6,8 değer kaybetti.

Fed üyelerinin şahin açıklamaları fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın ve Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin sınırlı olmasının petrol fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu belirtti.

Ergezen, "Petrol fiyatlarındaki yükseliş genel anlamda faizlerin de yükselmesine ve dolar endeksinin değerlenmesine yol açıyor. Güçlü dolar ise altın ve gümüş gibi varlık fiyatlarını genel olarak aşağı yönlü baskılıyor." dedi.

Commerzbank Kıdemli Emtia Analisti Carsten Fritsch de "ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımlarına devam edeceği beklentileriyle yükselen ABD tahvil getirileri ve güçlenen dolar, altın ve gümüş fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Fritsch, ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verileri ve Fed yetkililerinin şahin açıklamalarının da söz konusu beklentileri güçlendirdiğini vurguladı.

Kaynak: AA