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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kulübün sponsorluk anlaşması töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

YABANCI HAKEM İÇİN TALEP OLMAYACAK

Gündemdeki Galatasaray derbisine dair değerlendirmelerde bulunan Adalı, karşılaşmaya yabancı hakem atanması yönünde bir girişimde bulunmayacaklarını net bir dille ifade etti.

''GÜNDEME GETİRMEYİ DOĞRU BULMUYORUM''

Hakem performanslarında son dönemde gözle görülür bir iyileşme yaşandığına dikkat çeken siyah-beyazlı kulübün başkanı, "Galatasaray derbisi için yabancı hakem talebimiz olmayacak. Hakem yönetiminde bazı şeyler düzelmeye başlamışken bu konuyu yeniden gündeme getirmeyi doğru bulmuyorum." açıklamasını yaptı.

''TÜRK HAKEMLERDEN BİRİ YÖNETECEK''

Derbiyi yerli hakemlerin yöneteceğini vurgulayan Serdal Adalı, "Kendi elimizdeki Türk hakemlerden biri gelecek ve maçı yönetecek. Yeter ki işin içinde kötü niyet olmasın, birileri yönlendirmesin. Yabancı hakem konusu çok bugünün konusu değil." sözlerini sarf etti.