Adalet Bakanı Gürlek, Gürcistan'dan 6 firarinin iadesinin sağlandığını açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gürcistan'la yürütülen uluslararası adli iş birliği sonucunda aralarında kırmızı bültenle aranan Ahmet Dinç ve Yusuf Namlı'nın da olduğu 6 firarinin Türkiye'ye iadesinin sağlandığını açıkladı. Gürlek, iadenin bu iş birliğiyle gerçekleştiğini belirtti.
Adalet Bakanı Akın Gürlek: "Gürcistan makamlarıyla yürüttüğümüz uluslararası adli iş birliği sonucunda, aralarında kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Ahmet Dinç ile Yusuf Namlı'nın da bulunduğu toplam 6 firarinin ülkemize iadesini sağladık."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı