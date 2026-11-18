Havada bomba ihbarı! Rus uçağı Antalya'ya acil iniş yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rusya merkezli Azimuth Airlines’a ait, Mineralnye Vody’den Antalya’ya sefer yapan yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı. Antalya Havalimanı’na iniş yapan uçak güvenli bölgeye alınırken, uçaktaki 65 yolcu ve 4 mürettebat tahliye edildi. Güvenlik ekipleri, tahliyenin ardından uçakta arama başlattı.
Antalya Havalimanı’nda, bomba ihbarı yapılan bir Rus yolcu uçağı için güvenlik önlemleri alındı. Uçağın inişinin ardından yolcular ve mürettebat tahliye edildi.
İHBARIN ARDINDAN TAKİBE ALINDI
Azimuth Airlines’a ait, Mineralnye Vody’den Antalya’ya sefer yapan RA-89120 tescilli Sukhoi Superjet 100 tipi yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı. İçinde 65 yolcu ve 4 mürettebatın bulunduğu uçak, ihbarın ardından takibe alındı.
5 NUMARALI APRONDA GÜVENLİ PARK YERİ
Antalya Havalimanı’nda önlem alınırken, uçak için 5 numaralı apronda güvenli park yeri tahsis edildi. Havalimanının 2 numaralı pistine iniş yapan uçak, güvenli bölgeye alındı.
YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ, ARAMA BAŞLATILDI
Uçaktaki yolcular ve mürettebat tahliye edildi. Tahliyenin ardından güvenlik ekipleri uçakta arama başlattı.