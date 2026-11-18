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Antalya Havalimanı’nda, bomba ihbarı yapılan bir Rus yolcu uçağı için güvenlik önlemleri alındı. Uçağın inişinin ardından yolcular ve mürettebat tahliye edildi.

İHBARIN ARDINDAN TAKİBE ALINDI

Azimuth Airlines’a ait, Mineralnye Vody’den Antalya’ya sefer yapan RA-89120 tescilli Sukhoi Superjet 100 tipi yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı. İçinde 65 yolcu ve 4 mürettebatın bulunduğu uçak, ihbarın ardından takibe alındı.

5 NUMARALI APRONDA GÜVENLİ PARK YERİ

Antalya Havalimanı’nda önlem alınırken, uçak için 5 numaralı apronda güvenli park yeri tahsis edildi. Havalimanının 2 numaralı pistine iniş yapan uçak, güvenli bölgeye alındı.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ, ARAMA BAŞLATILDI

Uçaktaki yolcular ve mürettebat tahliye edildi. Tahliyenin ardından güvenlik ekipleri uçakta arama başlattı.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi