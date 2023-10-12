Cumhuriyet Haberleri - Cumhuriyet Haber - Haberler

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Cumhuriyet Haberleri

Cumhuriyet haber, Cumhuriyet son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'ün MİT tırları davası devam ediyor

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'ün MİT tırları davası devam ediyor

Cumhuriyet - 9 Dakika Önce
İzmir'de yasadışı tıbbi ürün kaçakçılığı operasyonu

İzmir'de yasadışı tıbbi ürün kaçakçılığı operasyonu

Cumhuriyet - 15 Dakika Önce
KKTC'de sahte reçete soruşturması: Eski Başbakan Siber gözaltına alındı

KKTC'de sahte reçete soruşturması: Eski Başbakan Siber gözaltına alındı

Cumhuriyet - 23 Dakika Önce
Bitlis'te Tatvan Adalet Sarayı'nda ilk duruşma yapıldı

Bitlis'te Tatvan Adalet Sarayı'nda ilk duruşma yapıldı

Cumhuriyet - 39 Dakika Önce
Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden Tutuklama

Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden Tutuklama

Cumhuriyet - 53 Dakika Önce
CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ görevi devraldı

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ görevi devraldı

Cumhuriyet - 1 Saat Önce
Aksaray'da Kenevir ve Esrar Operasyonu: 28 Kök Kenevir ve 6 Kök Esrar Ele Geçirildi

Aksaray'da Kenevir ve Esrar Operasyonu: 28 Kök Kenevir ve 6 Kök Esrar Ele Geçirildi

Cumhuriyet - 1 Saat Önce
Orhaneli'de uçurumdan düşen eşin ölümüne neden olduğu iddia edilen kadının yargılanması devam ediyor

Orhaneli'de uçurumdan düşen eşin ölümüne neden olduğu iddia edilen kadının yargılanması devam ediyor

Cumhuriyet - 1 Saat Önce
Özgür Özel, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'i ziyaret etti

Özgür Özel, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'i ziyaret etti

Cumhuriyet - 1 Saat Önce
İzmir'de Kaçak Ürün Operasyonu: 25 Kişi Gözaltına Alındı

İzmir'de Kaçak Ürün Operasyonu: 25 Kişi Gözaltına Alındı

Cumhuriyet - 1 Saat Önce
60 yaşındaki Mehmet Salihoğlu 43. kez kan bağışında bulundu

60 yaşındaki Mehmet Salihoğlu 43. kez kan bağışında bulundu

Cumhuriyet - 1 Saat Önce
Düğünde Yeğenini Silahla Öldüren Sanık Hakim Karşısına Çıktı

Düğünde Yeğenini Silahla Öldüren Sanık Hakim Karşısına Çıktı

Cumhuriyet - 1 Saat Önce
Adıyaman'da DEAŞ Operasyonu: Bir Şüpheli Gözaltına Alındı

Adıyaman'da DEAŞ Operasyonu: Bir Şüpheli Gözaltına Alındı

Cumhuriyet - 1 Saat Önce
Cengiz Kurtoğlu'nun Orhan Gencebay'a hakaret davasında mütalaa açıklandı

Cengiz Kurtoğlu'nun Orhan Gencebay'a hakaret davasında mütalaa açıklandı

Cumhuriyet - 2 Saat Önce
ÖZGÜR ÖZEL: İSTANBUL KONGRESİ, İSTANBUL İÇİN ÇOK İYİ BİR SONUÇ DOĞURDU

ÖZGÜR ÖZEL: İSTANBUL KONGRESİ, İSTANBUL İÇİN ÇOK İYİ BİR SONUÇ DOĞURDU

Cumhuriyet - 2 Saat Önce
Tarım Kredi indirim ne zaman başlıyor? Tarım Kredi yüzde 50 indirimli ürünler hangileri?

Tarım Kredi indirim ne zaman başlıyor? Tarım Kredi yüzde 50 indirimli ürünler hangileri?

Cumhuriyet - 2 Saat Önce
Cengiz Kurtoğlu'nun davasında mütalaa açıklandı

Cengiz Kurtoğlu'nun davasında mütalaa açıklandı

Cumhuriyet - 2 Saat Önce
Gümüşhane'de Kaçak Kazı ve Kenevir Operasyonu

Gümüşhane'de Kaçak Kazı ve Kenevir Operasyonu

Cumhuriyet - 2 Saat Önce
Gabon'da Ali Bongo'nun eşi Sylvia tutuklandı

Gabon'da Ali Bongo'nun eşi Sylvia tutuklandı

Cumhuriyet - 2 Saat Önce
Darp iddiasıyla yargılanan Cengiz Kurtoğlu'nun hapsi istendi! Aylık geliri duruşmaya damga vurdu

Darp iddiasıyla yargılanan Cengiz Kurtoğlu'nun hapsi istendi! Aylık geliri duruşmaya damga vurdu

Cumhuriyet - 2 Saat Önce
KKTC'de kumarhane işletmecisi ve şoförünün öldürülmesi davasında mütalaa açıklandı

KKTC'de kumarhane işletmecisi ve şoförünün öldürülmesi davasında mütalaa açıklandı

Cumhuriyet - 2 Saat Önce
İzmit'te bıçaklı saldırı davası devam ediyor

İzmit'te bıçaklı saldırı davası devam ediyor

Cumhuriyet - 3 Saat Önce
Anıtkabir'den alınan bayrak Keşan'da dalgalanacak

Anıtkabir'den alınan bayrak Keşan'da dalgalanacak

Cumhuriyet - 3 Saat Önce
MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, 14. Olağan İl Kongresi öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı

MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, 14. Olağan İl Kongresi öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı

Cumhuriyet - 3 Saat Önce
Kilis'te Hırsızlık Şüphelilerinden 2'si Tutuklandı

Kilis'te Hırsızlık Şüphelilerinden 2'si Tutuklandı

Cumhuriyet - 3 Saat Önce
BUSKİ Masa Tenisi Ekibi Bursa Şampiyonu Oldu

BUSKİ Masa Tenisi Ekibi Bursa Şampiyonu Oldu

Cumhuriyet - 3 Saat Önce
Libya Ulusal Seçimler Komisyonu Başkanı YSK Başkanı Ahmet Yener'i ziyaret etti

Libya Ulusal Seçimler Komisyonu Başkanı YSK Başkanı Ahmet Yener'i ziyaret etti

Cumhuriyet - 3 Saat Önce
A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Sultanlar Ligi'ne yeni sponsor

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Sultanlar Ligi'ne yeni sponsor

Cumhuriyet - 3 Saat Önce
Siverek'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Siverek'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Cumhuriyet - 3 Saat Önce
İBB Başkanı İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Çelik'i tebrik etti

İBB Başkanı İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Çelik'i tebrik etti

Cumhuriyet - 4 Saat Önce
CHP Yenimahalle ilçe başkan yardımcısı ve erkek arkadaşı esrarla yakalandı

CHP Yenimahalle ilçe başkan yardımcısı ve erkek arkadaşı esrarla yakalandı

Cumhuriyet - 4 Saat Önce
Ordu'da Yeni Doğan Bebeğini Öldürdüğü İddia Edilen Anne Yargılanıyor

Ordu'da Yeni Doğan Bebeğini Öldürdüğü İddia Edilen Anne Yargılanıyor

Cumhuriyet - 4 Saat Önce
Bahçelievler'de Baba Cinayeti: Burak Çelik 18 Yıl 4 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı

Bahçelievler'de Baba Cinayeti: Burak Çelik 18 Yıl 4 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı

Cumhuriyet - 4 Saat Önce
Üçyol Uğur Mumcu Parkı Cumhuriyet'in 100. yılına hazırlanıyor

Üçyol Uğur Mumcu Parkı Cumhuriyet'in 100. yılına hazırlanıyor

Cumhuriyet - 4 Saat Önce
Diyarbakır'da yıkılan Serin-2 Apartmanı için kapsamlı bilirkişi raporu hazırlandı

Diyarbakır'da yıkılan Serin-2 Apartmanı için kapsamlı bilirkişi raporu hazırlandı

Cumhuriyet - 4 Saat Önce
Bahçelievler'de Babasını Öldüren Sanığa 18 Yıl 4 Ay Hapis Cezası

Bahçelievler'de Babasını Öldüren Sanığa 18 Yıl 4 Ay Hapis Cezası

Cumhuriyet - 4 Saat Önce
Bahçelievler'de babasını öldüren sanığın akıl sağlığı incelenecek

Bahçelievler'de babasını öldüren sanığın akıl sağlığı incelenecek

Cumhuriyet - 4 Saat Önce
Zonguldak'ta Trafik Kazası Sonucu Ölen Genç İçin Verilen 5 Yıl Hapis Cezası Tartışmalara Yol Açtı

Zonguldak'ta Trafik Kazası Sonucu Ölen Genç İçin Verilen 5 Yıl Hapis Cezası Tartışmalara Yol Açtı

Cumhuriyet - 4 Saat Önce
İZELMAN Anaokullarına Çiğli Ataşehir ve Torbalı Şubeleri Eklendi

İZELMAN Anaokullarına Çiğli Ataşehir ve Torbalı Şubeleri Eklendi

Cumhuriyet - 4 Saat Önce
Tekirdağ'da Jandarma Ekipleri Tarihi Eser Niteliği Taşıyan Sikke ve Kılıç Ele Geçirdi

Tekirdağ'da Jandarma Ekipleri Tarihi Eser Niteliği Taşıyan Sikke ve Kılıç Ele Geçirdi

Cumhuriyet - 4 Saat Önce
Tuğamiral Zeki Aktürk: Son Bir Haftada 252 Terörist Etkisiz Hâle Getirilmiştir

Tuğamiral Zeki Aktürk: Son Bir Haftada 252 Terörist Etkisiz Hâle Getirilmiştir

Cumhuriyet - 4 Saat Önce
MHP Samsun İl Kongresi 14 Ekim'de yapılacak

MHP Samsun İl Kongresi 14 Ekim'de yapılacak

Cumhuriyet - 5 Saat Önce
Şanlıurfa Merkezli 8 İlde PKK Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şanlıurfa Merkezli 8 İlde PKK Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

Cumhuriyet - 5 Saat Önce
Bahçelievler'de Babasını Silahla Vuran Burak Çelik'e 18 Yıl 4 Ay Hapis Cezası

Bahçelievler'de Babasını Silahla Vuran Burak Çelik'e 18 Yıl 4 Ay Hapis Cezası

Cumhuriyet - 5 Saat Önce
İKÜ'de 'Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Türkiye'de Modern Mimarlık ve Docomomo_Türkiye' sergisi ve paneli düzenlendi

İKÜ'de 'Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Türkiye'de Modern Mimarlık ve Docomomo_Türkiye' sergisi ve paneli düzenlendi

Cumhuriyet - 5 Saat Önce
Kütahya'da Gence Kadın Kıyafetleri Giydiren Şüpheliler Gözaltına Alındı

Kütahya'da Gence Kadın Kıyafetleri Giydiren Şüpheliler Gözaltına Alındı

Cumhuriyet - 5 Saat Önce
Karşıyaka Belediyesi'nden 100. Yıl Sergisi: Bir Millet Uyanıyor

Karşıyaka Belediyesi'nden 100. Yıl Sergisi: Bir Millet Uyanıyor

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Piyasa değeri tam 1 milyon 236 bin TL! Türkiye'ye sokacaklardı, havalimanında enselendiler

Piyasa değeri tam 1 milyon 236 bin TL! Türkiye'ye sokacaklardı, havalimanında enselendiler

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Mansur Yavaş Ankara'nın geçmişini ve geleceğini anlattı

Mansur Yavaş Ankara'nın geçmişini ve geleceğini anlattı

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Antalya'da Yayaya Çarparak Ölümüne Neden Olan Sürücü Hakkında Dava Açıldı

Antalya'da Yayaya Çarparak Ölümüne Neden Olan Sürücü Hakkında Dava Açıldı

Cumhuriyet - 5 Saat Önce

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