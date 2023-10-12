Cumhuriyet Haberleri - Cumhuriyet Haber - Haberler

Cumhuriyet Haberleri
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Aksaray'da Kenevir ve Esrar Operasyonu: 28 Kök Kenevir ve 6 Kök Esrar Ele Geçirildi
Orhaneli'de uçurumdan düşen eşin ölümüne neden olduğu iddia edilen kadının yargılanması devam ediyor
Tarım Kredi indirim ne zaman başlıyor? Tarım Kredi yüzde 50 indirimli ürünler hangileri?
Darp iddiasıyla yargılanan Cengiz Kurtoğlu'nun hapsi istendi! Aylık geliri duruşmaya damga vurdu
KKTC'de kumarhane işletmecisi ve şoförünün öldürülmesi davasında mütalaa açıklandı
MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, 14. Olağan İl Kongresi öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı
Libya Ulusal Seçimler Komisyonu Başkanı YSK Başkanı Ahmet Yener'i ziyaret etti
Bahçelievler'de Baba Cinayeti: Burak Çelik 18 Yıl 4 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı
Diyarbakır'da yıkılan Serin-2 Apartmanı için kapsamlı bilirkişi raporu hazırlandı
Zonguldak'ta Trafik Kazası Sonucu Ölen Genç İçin Verilen 5 Yıl Hapis Cezası Tartışmalara Yol Açtı
Tekirdağ'da Jandarma Ekipleri Tarihi Eser Niteliği Taşıyan Sikke ve Kılıç Ele Geçirdi
Tuğamiral Zeki Aktürk: Son Bir Haftada 252 Terörist Etkisiz Hâle Getirilmiştir
Bahçelievler'de Babasını Silahla Vuran Burak Çelik'e 18 Yıl 4 Ay Hapis Cezası
İKÜ'de 'Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Türkiye'de Modern Mimarlık ve Docomomo_Türkiye' sergisi ve paneli düzenlendi
Piyasa değeri tam 1 milyon 236 bin TL! Türkiye'ye sokacaklardı, havalimanında enselendiler
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