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Mersin Büyükşehir Belediyesi ile merkez ilçe belediyelerine yönelik düzenlenen ve aralarında 3 belediye başkanının da bulunduğu 59 kişinin gözaltına alındığı yolsuzluk operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Rüşvet, İhaleye Fesat Karıştırma ve Nitelikli Dolandırıcılık” suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerden Ali Özbaran’ın evinde gerçekleştirilen aramalara ilişkin görüntüler kamuoyuna yansıdı. Peki, Ali Özbaran kimdir? İş insanı Ali Özbaran ne iş yapıyor, serveti ne kadar? Detaylar...

İŞ İNSANI ALİ ÖZBARAN KİMDİR?

Ali Özbaran, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile merkez ilçe belediyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 59 şüpheli arasında yer alıyor.

Özbaran’ın ikametgahında operasyon günü arama gerçekleştirildi. Aramada yüksek miktarda nakit para, altın ve ziynet eşyalarının yanı sıra silah ve soruşturmaya konu resmi evrakların ele geçirildiği bildirildi.

Evde yapılan aramada ele geçirildiği belirtilenler şöyle:

4 kilogram külçe altın

257.600 Euro

64.100 Pound

25.120 Dolar

116 adet tam Cumhuriyet altını

8 adet yarım altın

5 adet çeyrek altın

2 adet 1 gramlık altın

1 adet ruhsatsız tabanca

3 adet şarjör

60 adet fişek

Çok sayıda ihale dokümanı

Arama sırasında ele geçirilen yüksek miktardaki nakit paranın sayılabilmesi için polis ekiplerinin adrese para sayma makinesi getirdiği de görüntülere yansıdı.

ALİ ÖZBARAN'IN SERVETİ NE KADAR?

Ali Özbaran’ın toplam servetinin ne kadar olduğuna ilişkin verilen bilgilerde herhangi bir toplam rakam bulunmuyor.

Ancak operasyon kapsamında Özbaran’ın evinde yapılan aramada ele geçirildiği belirtilen para ve altınlar şöyle:

4 kilogram külçe altın

257.600 Euro

64.100 Pound

25.120 Dolar

116 adet tam Cumhuriyet altını

8 adet yarım altın

5 adet çeyrek altın

2 adet 1 gramlık altın

Bunların yanı sıra aramada 1 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 60 fişek ve çok sayıda ihale dokümanının ele geçirildiği bildirildi.

PARALARI SAYMAK İÇİN EVE PARA SAYMA MAKİNESİ GETİRİLDİ

Ali Özbaran’ın ikametgahında gerçekleştirilen aramaya ilişkin görüntülerde, evde bulunan yüksek miktardaki nakit paranın sayılabilmesi için polis ekiplerinin adrese para sayma makinesi getirdiği görüldü.

Aramada ele geçirildiği belirtilen nakit miktarı 257.600 Euro, 64.100 Pound ve 25.120 Dolar olarak sıralandı.

Para ve altınların yanı sıra ruhsatsız tabanca, şarjör, fişek ve çok sayıda ihale dokümanının da aramada ele geçirildiği bildirildi.

OPERASYONUN GEÇMİŞİ: 330 MİLYON LİRALIK KAMU ZARARI

Mersin’de polis ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer’in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturmanın temelinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından incelenen 314 ihale ve doğrudan temin dosyasına ilişkin bilirkişi raporu bulunuyor.

Raporda, 13 ihale ve 63 doğrudan temin dosyasında usulsüzlük yapıldığı, ihalelerin kısımlara bölünerek belirli firmalara yönlendirildiği ve kamunun toplam 330 milyon 945 bin 227 lira zarara uğratıldığı belirtildi.

Soruşturma aşamasında 34 firma sahibinin ise dosyalardaki teklif kaşelerinin ve imzaların kendilerine ait olmadığını itiraf ettiği bildirildi.

MEZİTLİ BELEDİYE BAŞKANI'NA 'SİLAHLI SUÇ ÖRGÜTÜ' SUÇLAMASI

Operasyonun dikkat çeken başlıklarından birini Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında yürütülen soruşturma oluşturdu.

Tuncer hakkında, husumetlisi olduğu kişilerin iş yerlerine, Yeni Parti Mersin İl Başkanlığı binasına ve bir medya grubuna yönelik kurşunlama eylemlerini azmettirdiği gerekçesiyle ayrıca “silahlı suç örgütü yöneticiliği” kapsamında soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile merkez ilçe belediyelerine yönelik operasyon kapsamında ise Tuncer’in yanı sıra Vahap Seçer ve Abdullah Özyiğit’in de aralarında bulunduğu 59 kişi gözaltına alındı.

Ali Özbaran’ın evindeki aramada ele geçirilen para, altın, silah ve ihale dokümanları da operasyon kapsamında ortaya çıkan yeni detaylar arasında yer aldı.