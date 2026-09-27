Haberler

Yahşihan Belediyesi yolsuzluk operasyonunda 35 zanlı adliyeye sevk edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yahşihan Belediyesi yolsuzluk operasyonunda 35 zanlı adliyeye sevk edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Yahşihan Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 35 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 4 ilde düzenlenen operasyonda bir firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesine yönelik 4 ilde düzenlenen yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan 35 zanlı adliyeye sevk edildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yahşihan Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında yakalanan 35 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından güvenlik önlemleri altında Kırıkkale Adliyesine sevk edildi.

Öte yandan, bir firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Operasyon

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yahşihan Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 24 Eylül'de eski belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz ile belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olmak", "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından haklarında soruşturma başlatılan zanlılardan 35'i, 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınmıştı.

Zanlılardan birinin ceza infaz kurumunda olduğu tespit edilmiş, biri ise adresinde bulunamamıştı.

Kaynak: AA
Bu haber 2 sitede yayınlandı.
Yüksel Yıldırım'dan ilginç paylaşım

Yaptığı paylaşımı görenler ne demek istediğine anlam veremedi
Herbalist Tarkan Güveloğlu: Propoliste en etkili içerikli üretim ülkemizde yapıldı

"Propoliste en etkili içerikli üretim ülkemizde"
Fenerbahçe'de genel kurula sunulan 9 dev projeye onay verildi

Fenerbahçe yüzyılını başlatacak 9 tarihi projeye onay çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı

İşte Fenerbahçe'nin toplam borcu! Rakamı duyanın ağzı açık kalıyor
Nuh'un Gemisi gerçek mi? Ağrı'daki formasyondan alınan bin numune laboratuvarda

Nuh'un Gemisi orada mı? Cevabı bin toprak numunesi verecek
Fenerbahçe'de Sadettin Saran ve yönetimi ibra edildi

Artık derin bir oh çekebilir! Korktuğu başına gelmedi
New York Times seçti: 21’inci yüzyılın en iyi 100 dizisi belli oldu

Dizi tarihinin devleri aynı listede! Bakın en iyisi hangisi seçildi
Süper Lig devinden Virgil Van Dijk bombası

Süper Lig devinden Virgil Van Dijk bombası
Bakan Gürlek'ten suç işleyenlere 'demir yumruk' mesajı! 'Tadını alacaklar'

Bakan Gürlek'ten "demir yumruk" çıkışı! "Tadını alacaklar"
Konserde beklenmedik kaza! Hulusi Akar neye uğradığını şaşırdı

Konserde beklenmedik kaza! Hulusi Akar neye uğradığını şaşırdı