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Dragon Hackerz paneline operasyon düzenlendi, 2 şüpheli gözaltına alındı

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Dragon Hackerz paneline operasyon düzenlendi, 2 şüpheli gözaltına alındı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, MİT ve Ankara İl Jandarma koordinesinde Dragon Hackerz paneline operasyon düzenlendi. 101 milyon kimlik verisi ve 118 milyon GSM numarasının sorgulanmasına imkan sağlayan panelde 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, 101 milyon kimlik verisi ile 118 milyon GSM numarasının sorgulanıp erişilmesine imkan sağlayan "Dragon Hackerz" isimli panel çetesi mensubu 2 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca siber güvenlik ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında; Milli İstihbarat Teşkilatı, Siber Güvenlik Başkanlığı ve Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, 101 milyon kişiye ait kimlik verisi ile 118 milyon GSM numarasının sorgulanmasına imkan sağlayan 'Dragon Hackerz' isimli yasa dışı sorgu panelinin yöneticilerine yönelik 24.09.2026 tarihinde operasyon düzenlenmiştir. Operasyon neticesinde 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulmuştur. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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