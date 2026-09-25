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Kastamonu Cide'de ölen vatandaşın kelebek bıçakla öldürüldüğü raporu duruşmada okundu

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Kastamonu Cide'de ölen vatandaşın kelebek bıçakla öldürüldüğü raporu duruşmada okundu
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Kastamonu Cide'de 14 Ağustos 2024'te iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada bir vatandaş öldü. Adli Tıp raporunda 'kelebek' bıçakla öldürüldüğü belirtildi; cumhuriyet savcısı sanığın kasten öldürme suçundan haksız tahrik indirimiyle cezalandırılmasını talep etti, dava ertelendi.

Kastamonu'da iki aile arasında çıkan kavga sırasında öldürülen vatandaşın, 'kelebek' diye tabir edilen bıçakla bıçaklandığı tespit edildi.

Olay, 14 Ağustos 2024 tarihinde Cide ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Muzaffer Güzelant Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı binada yaşayan ve daha önceden aralarında husumet bulunan iki aile arasında bıçaklı kavga çıktı. Çıkan kavga sırasında bıçaklanan Yılmaz Fayiz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan 62 yaşındaki Şaban K. tutuklandı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde Şaban K. hakkında 'kasten öldürme' suçundan açılan dava görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık, avukatlar ve hayatını kaybeden vatandaşın ile sanığın yakınları katıldı.

Duruşmada savunma yapan Şaban K., "Ben kendimi sözlü olarak ifade edemediğim için celse arasında yazılı savunmamı gönderdim. Savunmalarımı tekrar ederim. Mütalaayı kabul etmiyorum. Ailem paramparça oldu. Bu yaşıma kadar kimseyle tartışmadım kavgam olmadı" dedi.

Yılmaz Fayiz'in annesi ise oğlunun eşi Ş.F.'nin de yargılanmasını talep ederek, "Oğlumu resmen tuzağa düşürdüler. E.Ç. isimli şahıs olayı tüm gerçekliğiyle geçen celse anlatmıştır. Olay tasarlayarak öldürme niteliğindedir, her şey meydandadır. Benim çocuğumu öldürmüşlerdir. Olay tarihinde oğlum arabaya binmiştir. Sanık kameraların olmadığı yere götürüp öldürmüştür. Oğlumun eşi Ş.F. de bu işin içerisindedir. Sanığın en ağır cezayı almasını talep ederim" diye konuştu.

Yılmaz Fayiz'in kız kardeşi Y.T. de, "Annemin dediklerini tekrarlıyorum. Olay kasıtlı ve planlı yapılmıştır. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Ölümüne sebep olan bıçak tespit edildi

Vücudunda 3 bıçak yarası bulunan Yılmaz Fayiz'in ölümüne sebep olan bıçağın tespit edilmesi için 1. Adli Tıp İhtisas Kurumuna gönderilen talebin ardından hazırlanan rapor duruşmada okundu. Raporda, cinayetin 'kelebek' olarak tabir edilen bıçakla işlendiği görüşünün yer aldığı belirtildi.

Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın 'kasten öldürme' haksız tahrik indirimi uygulanarak cezalandırılmasını talep etti.

Avukatların mütalaa karşısında ek süre talep etmesi üzerine, heyet duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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