Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde AA arşivinden 53 fotoğraflık sergi açıldı

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde, Anadolu Ajansının (AA) arşivindeki 53 fotoğrafın yer aldığı "Geçmişin Mirası, Geleceğin Işığı: Erken Cumhuriyet Dönemi Fotoğrafları Sergisi" açıldı.

Üniversitenin Itri Yerleşkesi Zemin Sanat Galerisi'nde açılan sergide, AA koleksiyonunda yer alan erken Cumhuriyet dönemine ait fotoğraflar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Serginin açılış kurdelesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Bostancı, AA İdari ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru, Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Doç. Dr. Zeki Eraslan ile öğretim üyeleri tarafından kesildi.

Katılımcılar, küratör Elçin Şahal Oskay'dan sergiye ilişkin bilgi aldı.

"Bir fotoğrafa baktığımızda 100 yıl öncesinin atmosferini görebilirsiniz"

Rektör Bostancı, sergiye ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitelerin eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürürken geçmişin mirasını da dikkate alması gerektiğini belirterek, "Eğitim ve öğretim, geleceğe bakarken aynı zamanda geçmişin mirasına da bakmak, bir gözüyle geçmişi, bir gözüyle geleceği hesaba katmak durumundadır. 'Nereden geliyoruz ve nereye gidiyoruz? Hangi şartlarda bu ülke kuruldu?' Bunu düşünmeliyiz." dedi.

Geçmişin bilinmesinin geleceğe yönelik sorumlulukları anlamak açısından önem taşıdığını vurgulayan Bostancı, "Geçmişten çıkaracağımız hususlar var. Bizi besleyen değerlerin ne olduğunu öğrenirsek, hangi yoldan nasıl gideceğimizi de tespit etmiş oluruz." ifadelerini kullandı.

Bostancı, fotoğrafların geçmişin atmosferini ve dönemin insanlarının duygu dünyasını yansıtan güçlü anlatım araçları olduğuna dikkati çekerek, "Bir fotoğrafa baktığımızda 100 yıl öncesinin atmosferini, fotoğraftaki insanları, o insanların gözlerindeki ışığı, geleceğe nasıl bir duyguyla baktıklarını görebilirsiniz." diye konuştu.

Serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Bostancı, fotoğraf seçimi sürecinde AA'nın güçlü arşivinden ve desteğinden yararlandıklarını belirtti.

AA arşivindeki 53 fotoğrafın yer aldığı "Geçmişin Mirası, Geleceğin Işığı: Erken Cumhuriyet Dönemi Fotoğrafları Sergisi" bir hafta boyunca ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA