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Fon soruşturmasında Muhammed Yarız ile Serdar Turhan'a ait 1,2 milyar TL değerindeki 5 villaya el konuldu

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Fon soruşturmasında Muhammed Yarız ile Serdar Turhan'a ait 1,2 milyar TL değerindeki 5 villaya el konuldu Haber Videosunu İzle
Fon soruşturmasında Muhammed Yarız ile Serdar Turhan'a ait 1,2 milyar TL değerindeki 5 villaya el konuldu
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında Pusula Portföy Yönetimi Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'a ait olduğu tespit edilen ancak üçüncü kişiler adına kayıtlı bulunan, toplam piyasa değeri yaklaşık 1,2 milyar TL olan 5 lüks villaya el konuldu.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın fon soruşturması kapsamında, Muhammed Yarız ve Serdar Turhan'a ait olduğu tespit edilen ancak üçüncü kişiler adına kayıtlı 5 lüks villaya el konuldu.
  • El konulan taşınmazların toplam piyasa değerinin yaklaşık 1,2 milyar TL olduğu belirtildi.
  • Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 56'ya ulaştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ve  Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan Serdar Turhan'a ait olduğu tespit edilen ancak üçüncü kişiler adına kayıtlı bulunan 5 lüks villaya el konuldu.

TOPLAM DEĞERİ 1,2 MİLYAR TL

Toplam piyasa değerinin yaklaşık 1,2 milyar TL olduğu belirtilen taşınmazlara ilişkin incelemelerde, söz konusu varlıkların mal varlığının devredilmesi ve azaltılmasına yönelik işlemler kapsamında değerlendirildiği bildirildi. Soruşturma kapsamında taşınmazlarla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.

Müzekkerede, şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yapılan soruşturmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.

Serdar Turhan - Muhammed Yarız

Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da adliyeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey'in tutuklanmasına, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 19 şüphelinin tutuklanmasına, 2 zanlının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verilmişti.

Devam eden soruşturmada 8 şüpheli daha gözaltına alınmış, 6'sının tutuklanmasına hükmedilmişti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 5’inin tutuklanmasına 7’si hakkında ise adli kontrol uygulanmasına karar verilmişti. Böylece soruşturmada tutuklananların sayısı 56’ya ulaşmış oldu.

Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener'le birlikte hakkında yakalama kararı çıkarılan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in de arasında olduğu 11 şüpheli daha yakalanmıştı.

Kaynak: Haberler.com
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Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıUgur Ayhan:

ekonun villları 15 milyondu ama

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Haber YorumlarıÖMER TÜYDÜ:

Siyasilere de aynı muameleyi bekliyoruz adalet herkese tecelli ederse ancak o zaman gerçek anlamda adalettir...

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