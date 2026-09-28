Osman Çelik'in damadı İskender Balcı kimdir, neden gözaltına alındı? İskender Balcı ne iş yapıyor, kaç yaşında, nereli?

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İskender Balcı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında gerçekleştirilen 4. dalga operasyonda gözaltı listesinde yer almasıyla gündeme geldi. Balcı'nın kim olduğu, ne iş yaptığı ve kariyer geçmişi merak konusu oldu. Peki, Osman Çelik'in damadı İskender Balcı kimdir, ne iş yapıyor? İskender Balcı kaç yaşında, nereli? Detaylar...

İSKENDER BALCI KİMDİR?

İskender Balcı, İstanbul'da doğmuş ve Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce bölümünden mezun olmuştur. Meslek hayatına kamu sektöründe başlayan Balcı, Ticaret Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı bünyesinde dış ticaret ve denetim alanlarında görev yaptı. Daha sonra New York'ta Ticaret Ataşesi olarak görev alan Balcı, kariyerinin ilerleyen döneminde Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu bünyesinde yöneticilik yaptı.

OSMAN ÇELİK'İN DAMADI İSKENDER BALCI NE İŞ YAPIYOR?

İskender Balcı, Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce bölümünden 2010 yılında mezun oldu. Mezuniyetinin ardından gerekli sınavlara hazırlanan Balcı, 2012 yılında T.C. Ticaret Bakanlığı'nda, dönemin adıyla Ekonomi Bakanlığı'nda, Dış Ticaret Uzman Yardımcısı olarak meslek hayatına başladı.

Yeterlik sınavlarını tamamlayan Balcı, “Türkiye’de ve Dünyada Ar-Ge Teşvikleri” başlıklı uzmanlık tezini hazırladı. Bu sürecin ardından Dış Ticaret Uzmanı olarak görevine devam etti.

Kariyerinin kamu bölümünde Ürün Güvenliği ve Denetimi, Yabancı Sermaye ve Yatırım Teşvikleri konularında çalışmalar yürüttü. Ayrıca çeşitli uluslararası fuarlara Bakanlık Temsilcisi olarak katıldı. Daha sonraki dönemde Bakanlık bünyesinde Denetim Personeli olarak görev yaptı.

Balcı'nın kariyerindeki önemli görevlerden biri de New York'taki Ticaret Ataşeliği oldu. Ocak 2018'de T.C. New York Başkonsolosluğu bünyesinde Ticaret Ataşesi olarak görevlendirilen Balcı, üç yıl boyunca ticari ilişkiler ve uluslararası iş geliştirme süreçlerinde görev aldı.

Ticaret Ataşeliği görevinin ardından Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu bünyesinde çalıştı. Burada önce Pazarlama ve İhracat Daire Başkanı, daha sonra Pazarlama ve Satış Direktörü olarak görev yaptı. Kurumun Makine ve Kimya A.Ş. olarak yeniden yapılandırılması sürecinde de görev üstlendi.

Kariyerinin sonraki döneminde kurumsal çalışma hayatına ara veren Balcı, e-ticaret alanında girişimci olarak çalışmalarını sürdürdü. KAP kayıtlarında ayrıca 2022 yılından itibaren ortağı olduğu FSM Global Dış Ticaret ve Danışmanlık Ltd. Şti.'de çalışmalarını sürdürdüğü bilgisi yer aldı.

Balcı'nın Özata Denizcilik'teki bağımsız yönetim kurulu üyeliği ise 31 Ağustos 2026 tarihinde sona erdi. KAP bildirimine göre Balcı'nın yerine Prof. Dr. Talat Ulussever atandı.

İSKENDER BALCI KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

İskender Balcı'nın 1988 yılında İstanbul'da doğduğu belirtilmektedir. Bu bilgiye göre Balcı 2026 yılı itibarıyla 38 yaşındadır.

Balcı'nın eğitim ve kariyer bilgileri arasında Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce bölümü mezuniyeti yer almaktadır. Meslek hayatının ilk yıllarından itibaren dış ticaret, denetim, yatırım teşvikleri ve uluslararası ticaret alanlarında görev yapan Balcı, daha sonra özel sektörde farklı görevler üstlenmiştir.

KAP'ta yer alan Özata Denizcilik faaliyet raporunda da İskender Balcı'nın 1988 yılında İstanbul'da doğduğu, 2010 yılında Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce bölümünden mezun olduğu bilgisi yer almaktadır.