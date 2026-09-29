Haberler

Yahşihan Belediyesi soruşturmasında eski başkanlar dahil 15 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Yahşihan Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 35 zanlıdan 15'i tutuklandı. Aralarında eski belediye başkanlarının da bulunduğu zanlılardan 2'sine ev hapsi verilirken, 18'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesine yönelik 4 ilde düzenlenen yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan 35 zanlıdan 15'i tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Yahşihan Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında yakalanan ve önceki gün jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 35 şüphelinin savcılıktaki ifadeleri tamamlandı.

Aralarında eski belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz'ın da bulunduğu 35 zanlı, ardından hakimliğe sevk edildi.

Sungur ve Türkyılmaz'ın da bulunduğu 15 şüpheli tutuklanırken, 2'sine ev hapsi verildi, 18'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Başka bir suçtan dolayı ceza infaz kurumunda bulunan bir zanlı hakkında da adli kontrol kararı verildi.

Öte yandan, bir firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Operasyon

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yahşihan Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 24 Eylül'de eski belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz ile belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olmak", "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından haklarında soruşturma başlatılan zanlılardan 35'i, 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınmıştı.

Zanlılardan birinin ceza infaz kurumunda olduğu tespit edilmiş, biri ise adresinde bulunamamıştı.

Kaynak: AA
Bu haber 155 sitede yayınlandı.
Gazeteci Fatih Ergin tutuklandı

Gözaltına alınmıştı: Gazeteci Fatih Ergin tutuklandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bayrampaşa'da polisten kaçan 2 şüpheli tabancayı 12 yaşındaki 2 çocuğa verdi! Silah çimenlerde bulundu

Şarjör ele verdi! Tabancayı 12 yaşındaki çocuklara vermişler
Gaziantep'te arkadaş kavgası cinayetle bitti! 18 yaşındaki genç öldürüldü

Arkadaşların tartışması kanlı bitti! 18 yaşındaki genç kurtarılamadı
Keban Barajı'nda oltaya 81 kiloluk dev turna takıldı! 45 dakikalık mücadeleyle tekneye çıkarıldı

Oltaya takılanı tekneye almak 45 dakika sürdü! Tam 81 kilo
SPK düğmeye bastı! Tera Holding işlemlerinde 37 kişi için suç duyurusu

SPK düğmeye bastı: 37 kişi hakkında suç duyurusu
Kendisini görüntüleyen kişinin telefonunu nehre atan Macaristan Başbakanı Magyar'ın dokunulmazlığı kaldırıldı

Gece kulübünde yaptığı başbakanı dokunulmazlığından etti
Bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

27 yıl sonra bir ilk! O da yarın AK Parti rozeti takacak
Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada 36 kişi tutuklandı

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında onlarca tutuklama