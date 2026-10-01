Manisa Soma'da maden göçüğünde 2 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi aranıyor

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(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen maden göçüğünde hayatını kaybeden işçi sayısının 2'ye yükseldiğini, göçük altında kalan 3 işçi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Gürlek, olayı soruşturmak üzere Cumhuriyet Başsavcısının koordinasyonunda 3 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini belirtti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde saat 13.15 sıralarında meydana gelen göçüğe ilişkin açıklama yaptı.

Gürlek, olayla ilgili ivedi soruşturma başlatıldığını belirterek, Cumhuriyet Başsavcısının koordinasyonunda 3 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi.

İlk belirlemelere göre kazadan 7 işçinin etkilendiğini ifade eden Gürlek, arama kurtarma ekiplerince 4 işçinin tahliye edildiğini, bunlardan 2'sinin hayatını kaybettiğini, 2'sinin ise hastaneye sevk edildiğini açıkladı.

Göçük altında bulunan diğer 3 işçiye ulaşılması için arama ve kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Gürlek, hayatını kaybeden işçilerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.

Kaynak: ANKA