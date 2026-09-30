Uzunköprü Belediyesi, İtfaiye Haftası'nda itfaiyecilerle Cumhuriyet Parkı'nda buluştu

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Uzunköprü Belediyesi tarafından İtfaiye Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenen programda belediye yetkilileri, İtfaiye Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamada, itfaiye personelinin yangınlardan doğal afetlere kadar her türlü acil durumda vatandaşların can ve mal güvenliği için görev yaptığı belirtildi.

Açıklamada, "Gece gündüz demeden görev yapan, hayat kurtarmak için büyük bir özveri gösteren tüm itfaiye personelimize emekleri için teşekkür ediyor, İtfaiye Haftası'nı kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA