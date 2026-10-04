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Ankara'da nitelikli dolandırıcılık soruşturmasında 6 kişi gözaltına alındı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının nitelikli dolandırıcılık soruşturmasında 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin tıbbi görüntüleme cihazı vaadiyle menfaat sağladığı iddiası incelenirken, bir şüphelinin MASAK verilerinde yaklaşık 831 milyon lira işlem hacmi tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında 6 kişi gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Erdi D'nin, müştekilere kendi adlarına tıbbi görüntüleme cihazları satın alacağını, bu cihazları Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarına kiralayarak yüksek kazanç sağlayacaklarını söylediği ve bu yolla menfaat temin ettiği yönündeki şikayetler üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, Sağlık Bakanlığından temin edilen bilgi ve belgeler incelendiğinde, şüphelilerin bu yönde herhangi bir ticari faaliyetlerinin ve ihale kayıtlarının bulunmadığı tespit edildi.

Erdi D'ye ilişkin MASAK verilerinin incelenmesi sonucu yaklaşık 831 milyon lira işlem hacminin bulunduğu, bu işlem hacminin yaklaşık 733 milyon liralık kısmının son bir yılda gerçekleştiği belirlendi.

Ayrıca, şüpheliye ait cep telefonu ile MASAK verileri üzerinde yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis siteleri ile yasal bahis platformlarına yüksek tutarlı para transferleri yapıldığına ilişkin kayıtlar bulundu.

Soruşturma kapsamında, Erdi D. ile birlikte hareket ettikleri değerlendirilen Ebru E., Ferdi K., Damla A., Sadık D. ve Erdem D. yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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