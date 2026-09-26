HSK kararı Resmi Gazete'de: Birinci sınıfa ayrılma incelemesine girecek 86 hakim ve savcı belli oldu

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), birinci dereceye yükselen ve 31 Ağustos 2026 itibarıyla birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak adli ve idari yargı hakimleri ile Cumhuriyet savcılarının listesini açıkladı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararda adli yargıdan 35 hâkim ve 23 Cumhuriyet savcısı ile idari yargıdan 28 hâkim olmak üzere toplam 86 yargı mensubu yer aldı.

ADLİ YARGIDA 35 HAKİM LİSTEDE

Birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak adli yargı hakimleri şu şekilde:

Süleyman Küçükekiz – Antalya Hakimi

Yılmaz Arslantaş – Sakarya Hakimi

Erkan Öncel – Yargıtay Tetkik Hakimi

Ferhat Demir – Düzce Hakimi

Aliseydi Sayın – Kayseri Hakimi

Kadir Erdoğan – Gediz Hakimi

Nilay Taşlıova – Eskişehir Hakimi

Mehmet Akif Dursun – İstanbul Hakimi

Tuncay Dursun – Yargıtay Tetkik Hakimi

Sema Yamaçlı – Yargıtay Tetkik Hakimi

Rabia Sultan İpek Sarıtaş – Gebze Hakimi

Özdemir Demirtaş – İstanbul Anadolu Hakimi

Hüseyin Kılınç – Karşıyaka Hakimi

Betül Çataloluk Çiçek – Gaziantep Hakimi

Hakkı Türkdönmez – Ankara Hakimi

Nesibe Uluçay – Elazığ Hakimi

Yakup Bulur – İstanbul Hakimi

Samet Deniz – Sivas Hakimi

Ayşegül Erkoç – Gaziantep Hakimi

Esra Ulutaş Çelik – Yargıtay Tetkik Hakimi

Serhat Turgut – Kocaeli Hakimi

Tubahan Bilici – Ankara Hakimi

Emre Doğan – Yargıtay Tetkik Hakimi

Faruk Göker – Ortaca Hakimi

Hülya Toprak Gülabi – Kayseri Hakimi

Fatma Seda Celep – Ankara Hakimi

Emre Bodur – Diyarbakır Hakimi

Ebru Bilir – Balıkesir Hakimi

Gökçen Aral Cihan – Ankara Hakimi

Gülru İnaner – Küçükçekmece Hakimi

Gülşah Düzgün – Bakırköy Hakimi

Menekşe Kunt – Balıkesir Hakimi

Ahmet Kılıçparlar – Malatya Hakimi

Fulya Uğurlu – Dinar Hakimi

Aysun Çaldıran – Gaziosmanpaşa Hakimi

Kararda ayrıca Faruk Göker ile Ahmet Kılıçparlar'ın Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünde tetkik hakimi olarak görev yaptığı belirtildi.

23 CUMHURİYET SAVCISI İNCELEMEYE TABİ TUTULACAK

Birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak Cumhuriyet savcıları ise şu şekilde sıralandı:

Yasin Öztürk – Ankara Cumhuriyet Savcısı

Salih Öter – Trabzon Cumhuriyet Savcısı

Sabri Dağdelen – Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcısı

Hasan Yılmaz – Gaziantep Cumhuriyet Savcısı

Osman Genç – Konya Cumhuriyet Savcısı

Halim Dok – Kayseri Cumhuriyet Savcısı

Zafer Küçük – İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı

Emre Çetin – İstanbul Cumhuriyet Savcısı

Hacı Eyüp Gültek – Trabzon Cumhuriyet Savcısı

Mahmut Gümüşel – Tavşanlı Cumhuriyet Savcısı

Muzaffer Kılınç – Karşıyaka Cumhuriyet Savcısı

Erhan Yücesoy – İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı

Tuğrul Doğan – Aksaray Cumhuriyet Savcısı

Arif Taş – Gaziantep Cumhuriyet Savcısı

Murat Caner Kayış – Konya Cumhuriyet Savcısı

Murat Yüksel – Erzurum Cumhuriyet Savcısı

Zübeyde Kurucu – Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı

Süleyman Özen – Manisa Cumhuriyet Savcısı

İdris Koşar – İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı

Muhammed Demir – Batman Cumhuriyet Savcısı

İsmail İlbeyli – İstanbul Cumhuriyet Savcısı

Bahadır Topçugil – Mersin Cumhuriyet Savcısı

Hüseyin Zebil – Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı

İDARİ YARGIDAN 28 İSİM

İdari yargıda birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak 28 yargı mensubu da şöyle:

İsa Çelik – Kastamonu İdare Mahkemesi Üyesi

Emine Ünsat – Adana İdare Mahkemesi Başkanı

Hasan Hüseyin Yapıcı – İzmir İdare Mahkemesi Başkanı

Güngör Nurcan Kalpak – Danıştay Tetkik Hakimi

Emrullah Koçdemir – Bursa İdare Mahkemesi Üyesi

Emrah Büyük – Ankara İdare Mahkemesi Üyesi

Bülent İnan – Mersin İdare Mahkemesi Üyesi

Hamit Kalkan – Balıkesir İdare Mahkemesi Üyesi

Eren Ünal – Ankara Vergi Mahkemesi Üyesi

Ömer Pak – Nevşehir İdare Mahkemesi Üyesi

Gökhan Keçeci – Tekirdağ Vergi Mahkemesi Üyesi

Mustafa Aksüt – Ankara İdare Mahkemesi Üyesi

Abdullah Mücahit Ateş – Elazığ İdare Mahkemesi Üyesi

Fatma Bingöl Sarp – Ankara İdare Mahkemesi Üyesi

Mehmet Ali Aşıkoğlu – Muğla İdare Mahkemesi Üyesi

Metin Tüfekçi – Hatay İdare Mahkemesi Başkanı

Hamza İnce – Bursa Vergi Mahkemesi Üyesi

İlhan Yücel – Afyonkarahisar İdare Mahkemesi Üyesi

Burak Ergenoğlu – Mersin Vergi Mahkemesi Üyesi

Abdulkadir Gözen – İstanbul İdare Mahkemesi Başkanı

Ayyüce Armağan – Danıştay Tetkik Hakimi

Fatma Günay Örenli – İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi

Betül Aslan – Danıştay Tetkik Hakimi

Mine Çepni – Danıştay Tetkik Hakimi

Melek Koç – Gaziantep İdare Mahkemesi Üyesi

Mehmet Salih Bedir – Mersin Vergi Mahkemesi Üyesi

Türkan Uğur – İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi

Gülüzar Özen – Bursa İdare Mahkemesi Üyesi

LİSTEDE ADI BULUNMAYANLARA 30 GÜNLÜK SÜRE

HSK kararında, 2026 Ağustos döneminde birinci dereceye yükselme incelemesine girecek olanların bu listeye dahil edilmediği belirtildi.

Öte yandan birinci dereceye yükseldiği ve gerekli süreyi tamamladığı halde listede adını göremeyen hakim ve savcılar için de başvuru imkanı bulunuyor. Buna göre söz konusu yargı mensupları, listenin yayımlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde HSK'ye yazılı olarak başvurarak durumlarının incelenmesini talep edebilecek.

Kaynak: Haberler.com