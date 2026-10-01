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Belge ortaya çıktı! Başsavcılık uyarmasına rağmen TFF dinlememiş

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Belge ortaya çıktı! Başsavcılık uyarmasına rağmen TFF dinlememiş
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Futboldaki bahis soruşturmasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının aylar önce TFF'ye gönderdiği yazı ortaya çıktı. Başsavcılık, olası şüphelilerin adli işlemlerden önce açıklanmasının soruşturmayı riske atabileceğini belirterek federasyondan koordinasyon istemişti. Buna rağmen TFF'nin son kulüp yöneticisi sevklerinden önce Başsavcılığa bilgi vermediği öne sürüldü.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Soruşturma Bürosu, bahis soruşturması kapsamında 10 Aralık 2025 tarihinde TFF'ye resmi bir yazı gönderdi.
  • Başsavcılık yazısında, adli soruşturma ile TFF'nin disiplin soruşturmalarının ayrı değerlendirilmesi gerektiği ve şüpheli olması muhtemel kişilerin adli işlemlerden önce açıklanmasının delil bütünlüğüne zarar verebileceği belirtildi.
  • TFF, bahis soruşturması kapsamında kulüp yöneticilerini PFDK'ye sevk etmeden önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığını bilgilendirmedi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun bahis soruşturması kapsamında kulüp yöneticilerini Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etmesinin ardından dikkat çeken bir belge ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Soruşturma Bürosunun, futbolun tüm paydaşlarını kapsayacak şekilde yürütülen bahis soruşturması kapsamında 10 Aralık 2025 tarihinde TFF'ye resmi bir yazı gönderdiği görüldü.

BAŞSAVCILIKTAN TFF'YE KOORDİNASYON UYARISI

Başsavcılığın yazısında, yürütülen adli soruşturma ile TFF'nin bahis iddiaları üzerine gerçekleştireceği disiplin soruşturmalarının ayrı değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. Bununla birlikte federasyon tarafından yapılacak açıklamaların adli soruşturma açısından sonuç doğurabileceğine dikkat çekildi. Yazıda, soruşturma kapsamında şüpheli olması muhtemel kişilerin adli işlemlerden önce açıklanmasının, şüphelilerin yakalanması ve delil bütünlüğünün sağlanması açısından zarar verebileceği vurgulandı.

"DELİLLER DEĞİŞTİRİLEBİLİR VEYA YOK EDİLEBİLİR"

Başsavcılık, muhtemel şüphelilerin isimlerinin erken açıklanması halinde suç delillerinin değiştirilmesi, gizlenmesi veya yok edilmesi ile henüz yakalanmamış şüphelilerin kaçması risklerine işaret etti.

Bu nedenle TFF'den, isim bildirimi içeren açıklamalardan kaçınılması; böyle bir açıklamanın zorunlu olması durumunda ise öncelikle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordinasyon kurulması istendi.

TFF'NİN BİLGİ VERMEDEN SEVK YAPTIĞI İDDİASI

Burak Doğan'ın haberine göre TFF, bahis soruşturması kapsamında kulüp yöneticilerini PFDK'ye sevk etmeden önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığını bilgilendirmedi. Böylece federasyonun, Başsavcılığın daha önce gönderdiği yazıda yer alan koordinasyon talebine rağmen sevk işlemlerini gerçekleştirdiği öne sürüldü.

SONUÇLARI DEĞERLENDİRİLİYOR

TFF'nin gerçekleştirdiği sevklerin devam eden adli soruşturma açısından doğurabileceği sonuçların değerlendirildiği belirtildi. Özellikle delil bütünlüğü ile haklarında adli işlem yapılması muhtemel kişilere ilişkin süreçlerin bu kapsamda ele alındığı aktarıldı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSeko Seko:

Zaten bu ülkede dürüstler bir türlü dinlenmiyor Spk dan yetkili usulsuz alımlar oluyor usulsuzluk oluyor diye bas bas bagırıyor adama dava ediyorlar sonra fon olayı patlıyor u duzen çok. Kirli bir duzen

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Haber YorumlarıSerkan:

tff ye bu bilgiyi neden verdiler o zaman.

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