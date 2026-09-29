Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan Atilla Yıldırım'ın telefonundan Özgür Özel ile alem yaptığı görüntüler çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan iş insanı Atilla Yıldırım’ın emniyet ifadesi ile telefonundan elde edildiği belirtilen bazı yazışma ve görüntüler ortaya çıktı. Dosyadaki dikkat çekici başlıklardan birini Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in de yer aldığı görüntüler oluşturdu.

ÖZGÜR ÖZEL'LE ALEM GÖRÜNTÜLERİ DOSYAYA GİRDİ

Dosyaya giren görüntüde Atilla Yıldırım, Özgür Özel ve çok sayıda kişinin bulunduğu bir eğlence ortamının yer aldığı görüldü. Görüntülerde, arka planda ezan okunmasına rağmen eğlencenin devam ettiği öne sürüldü.

MASAK RAPORUNDA MİLYONLARCA LİRALIK PARA TRAFİĞİ

Soruşturmanın mali ayağında ise MASAK verilerine ilişkin tespitler dosyaya yansıdı. İfade tutanağına göre Yıldırım'ın banka hesabına, haklarında narkotik suç kaydı bulunan 3 farklı kişiden 10 Mayıs 2019 ile 5 Nisan 2026 tarihleri arasında 13 ayrı işlemle toplam 3 milyon 953 bin 443 TL gönderildiği tespit edildi.

Yıldırım, A. N. H. ile gerçekleştirdiği para hareketlerini ticaret ve borç ilişkisiyle, B. A.'dan gelen ödemeleri ise kira geliriyle açıkladı. A. B. T.'la ilgili para hareketine ilişkin ise "Adı geçen şahsı ve para işlemini hatırlayamadım." şeklinde beyanda bulundu.

Para transferlerinin çıkış yönünde de dikkat çeken tespitler yer aldı. MASAK verilerine göre Yıldırım'ın hesabından, haklarında narkotik suç kaydı bulunan 9 farklı kişiye 20 Aralık 2017 ile 7 Temmuz 2026 tarihleri arasında 71 işlemle toplam 7 milyon 371 bin 915 TL aktarıldı.

Yıldırım, T. Ç. ve T. C. hakkında "Kepçe veya hafriyat operatörü olabilir" şeklinde beyanda bulunurken, Z. K., A. D. ve Ş. B.'ye yönelik ödemeleri ise "şantiye ödemesi olabilir" ifadeleriyle açıkladı.

“GENÇ KIZLARLA LÜKS RESTORANLARA GELİRDİ” DEDİ; PARA TRANSFERİNİ HATIRLAMADI

C. A. isimli kişiyi, "Birkaç kez lüks restoranlara genç kızlar ile birlikte gelmesinden ve iş adamları ile tanışmak istemesinden dolayı ismen bilirim" sözleriyle tarif eden Yıldırım, aynı kişiye hesabından gönderilen 3 bin 300 TL'lik işlem sorulduğunda, "Bu şahsa gönderilen para işlemini hatırlayamadım." yanıtını verdi.

ADLİ TIP RAPORUNDA KOKAİN VE MDMB TESPİTİ

Narkotik Şube Müdürlüğünde ifadesi alınan Atilla Yıldırım'a uyuşturucu kullanıp kullanmadığı soruldu. Yıldırım, "Yurt dışında 3-4 ay öncesinde 1 kez Romanya'da bulunduğum sırada uyuşturucu kokain maddesini denemek maksatlı kullandım." ifadelerini kullandı.

Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan biyolojik incelemede ise Yıldırım'ın saç örneğinde kokain ve MDMB tespit edildi. Yıldırım, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Telefonunda çok sayıda eskort numarası bulunduğu belirtilen Yıldırım'ın, çeşitli para işlemleriyle ilgili sorulara "hatırlamıyorum" şeklinde yanıt verdiği görüldü.

Kaynak: Haberler.com