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Bakan istifa edecek paylaşımı yapan Ali Tarakcı yanıltıcı bilgi nedeniyle tutuklandı

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Bakan istifa edecek paylaşımı yapan Ali Tarakcı yanıltıcı bilgi nedeniyle tutuklandı
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Sosyal medyada 'Çok önemli bir Bakan cuma günü istifa edecek' paylaşımı yapan Ali Tarakcı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatıldı. Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Tarakcı, bu suçtan tutuklandı.

Sosyal medya hesabından "Çok önemli bir bakan cuma günü istifa edecek" paylaşımında bulunan Ali Tarakcı, "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından; sosyal medya hesabından "Çok önemli bir Bakan cuma günü istifa edecek" paylaşımı yapan Ali Tarakcı hakkında soruşturma başlatılmıştı. "Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan hakkında işlem yapılan Tarakcı, sevk edildiği Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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