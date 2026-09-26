Bakan istifa edecek paylaşımı yapan Ali Tarakcı yanıltıcı bilgi nedeniyle tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Sosyal medya hesabından "Çok önemli bir bakan cuma günü istifa edecek" paylaşımında bulunan Ali Tarakcı, "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından; sosyal medya hesabından "Çok önemli bir Bakan cuma günü istifa edecek" paylaşımı yapan Ali Tarakcı hakkında soruşturma başlatılmıştı. "Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan hakkında işlem yapılan Tarakcı, sevk edildiği Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı