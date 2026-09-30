Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı “hukuki düzenlemelerin” detayları! Savcılara yeni yetki gündemde

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 455 bin yatırımcıyı ilgilendiren fon soruşturmasıyla ilgili olarak ekonomi kurmayları ve sorumlu kurumların yöneticileriyle bir araya geldi.

YAKLAŞIK 3 SAAT SÜRDÜ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) başkanları katıldı. Yaklaşık 3 saat süren toplantıda fon krizinin hem hukuki hem ekonomik boyutunun masaya yatırıldığı belirtildi.

SAVCILARA RESEN SORUŞTURMA YETKİSİ GÜNDEMDE

Bu toplantıda alınan kararları köşesine taşıyan Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, Türkiye'yi sarsan fon krizinin ardından, sermaye piyasası suçlarının soruşturulma usulü ve yargının hareket alanı yeniden tartışmaya açıldığını ifade etti. Mevcut yasaya göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yazılı başvurusu ve teknik raporu olmadan harekete geçemeyen Cumhuriyet savcılarına, piyasa bozucu eylemlere karşı "resen soruşturma" yetkisi verilmesi talep ediliyor.

SAVCILARIN ELLERİNİ BAĞLAYAN 'ÖZEL DAVA ŞARTI'

Sermaye piyasalarında yaşanan manipülasyonlar ve usulsüzlükler karşısında yargının hızla devreye girememesinin temel nedeni olarak SPK mevzuatındaki "özel dava şartı" gösteriliyor. Mevcut kanuna göre; sermaye piyasası suçları hakkında Cumhuriyet savcıları doğrudan (resen) soruşturma başlatamıyor. Yargı sürecinin başlayabilmesi için öncelikle SPK'nın Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazılı başvuruda bulunması ve soruşturmanın Kurul uzmanlarınca hazırlanan teknik bir "Denetim Raporu" üzerinden yürütülmesi zorunlu kılınıyor.

5 KRİTİK KARAR ALINDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fon soruşturması ile ilgili ekonomi kurmayları ve ilgili kurumların yöneticileriyle Beştepe'de gerçekleştirdiği toplantıda 5 kritik karar alındı.

Toplantıda alınan kararlar ise açıklamada şu şekilde sıralandı;

Tasfiye sürecinin yatırımcıların meşru hakları ve kamu yararı gözetilerek hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla, genel koordinasyonu sağlamak üzere, Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında “Fon Koordinasyon Kurulu” oluşturulmuştur.

Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu (DDK), sermaye piyasalarında son dönemde meydana gelen yatırım fonu işlemlerini kapsayan inceleme ve denetim sürecini başlatmıştır.

Katılımevim ve Birevim Tasarruf Finansman Şirketleri ile İktisat Katılım Bankası’nın Türkiye Emlak Katılım Bankası’na devrine ilişkin yürütülen süreç hakkında bilgi verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu, tasfiye kapsamındaki fonlarda, mal varlığı ve likidite durumuna göre, hak sahipliği mutabakatı tamamlanan yatırımcılara ödemelerin gerçekleştirilmesine yönelik yol haritasını sunmuştur.

Mevcut sorunun çözümünün yanı sıra, benzer durumların tekrar yaşanmaması için sermaye piyasalarının işleyişini ve denetim mekanizmalarını güçlendirecek ilave idari ve hukuki düzenlemelerin hayata geçirilmesi yönündeki kararlılık ortaya konulmuştur.

Kaynak: Haberler.com