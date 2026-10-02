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Altın güne alıcılı başladı, gram 6 bin 618 liradan işlem görüyor

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Gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 6 bin 618 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 893 liradan, cumhuriyet altını 43 bin 374 liradan satılırken altının onsu yüzde 0,3 artışla 4 bin 188 dolarda.

Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 618 liradan işlem görüyor.

Gram altın dün günü önceki kapanışa göre yüzde 0,58 artışla 6 bin 591 liradan tamamlamıştı.

Güne alıcılı başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 6 bin 618 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 893 liradan, cumhuriyet altını 43 bin 374 liradan satılıyor.

Altının onsu ise tahvil faizlerinde bugün görülen geri çekilmenin etkisiyle yüzde 0,3 artışla 4 bin 188 dolardan işlem görüyor.

Ekonomilerde enflasyonist baskıların devam etmesi, enflasyonun hedefin üzerinde seyretmesi ve önde gelen merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltme yönünde adımlar atması varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Yükselen petrol fiyatlarının enflasyon korkularını körüklemesi, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere dünya genelinde merkez bankalarının para politikalarında sıkılaşma sürecini hızlandırabileceği öngörülerinin artmasına yol açıyor.

Uzun vadeli tahvil faizlerindeki artış, küresel ölçekte borçlanma maliyetlerini yükseltiyor ve hisse senedi değerlemeleri üzerindeki baskıyı da artırıyor. Dünya genelinde tahvil getirilerinde görülen sert yükselişlerden sonra geri çekilmeler olsa da tahvil faizlerinin hala yüksek seviyelerde bulunması küresel piyasalarda risk algısının artmasına neden oluyor.

Jeopolitik tarafta ise Pentagon'un Orta Doğu'ya üçüncü bir uçak gemisi ve ilave asker göndereceğine ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ara seçimlerin ardından İran'ı yeniden bombalamayı değerlendirdiğine ilişkin haberlerin ardından dün yüzde 6,1 artışla 104 dolara kadar çıkan Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı bugün yatay seyirle 102,3 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde Fon Koordinasyon Kurulunun ikinci toplantısının, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı ve Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA
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