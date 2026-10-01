Haberler

İYİ Parti lideri Dervişoğlu fon krizinde hiçbir verinin şeffaf paylaşılmadığını söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İYİ Parti lideri Dervişoğlu fon krizinde hiçbir verinin şeffaf paylaşılmadığını söyledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, fon krizinde hükümet içindekilerin 15 saniyede verilere eriştiğini ancak kamuoyuyla hiçbir verinin şeffaf paylaşılmadığını söyledi. Dervişoğlu, Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinin en büyük soygunuyla karşı karşıya olduğunu da söyledi.

(ANKARA)- İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, fon krizine ilişkin, "Bu hükümetin içinde görev yapan bazıları tuşlara basarak, düğmelere basarak kim ne yaptı, kim ne aldı, kim ne kazandı, kim ne kaybetti, 15 saniye içinde bunu öğrenebilme imkanına sahiptir. Kamuoyuyla hiçbir veri şeffaf bir biçimde paylaşılmıyor" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Meclis'in 28. Dönem 5. Yasama yılı dolayısıyla toplanacak TBMM Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Fon krizine ve yeni anayasa tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dervişoğlu, şunları söyledi:

"Münferit bir olayla karşı karşıya değiliz. Magazinel bir olayla da karşı karşıya değiliz. Yani elimizde de veri yok. Bu hükümetin içinde görev yapan bazıları tuşlara basarak, düğmelere basarak kim ne yaptı, kim ne aldı, kim ne kazandı, kim ne kaybetti, 15 saniye içinde bunu öğrenebilme imkanına sahiptir. Kamuoyuyla hiçbir veri şeffaf bir biçimde paylaşılmıyor.

Her gün de başka bir şeye uyanıyoruz. Türkiye, Cumhuriyet tarihinin bu en büyük soygunuyla karşı karşıya iken kamuoyunda farklı gündem maddeleri ortaya atılarak birtakım örtüler oluşturulmaya çalışılıyor. Bizi doğrulardan ve gerçeklerden kimse uzaklaştıramaz. Bu zamana kadar bazı şeyleri püskürtüp bertaraf etmiş olabilirler. Ama biz doğru yerden bakarak, çözümü de doğru yerde arayarak bu sürecin aydınlanmasına katkı sağlayacağız."

"NEYİ YAPAMIYORLAR DA YAPMAK İSTİYORLAR, ONU KAMUOYUNUN ÖNÜNE GETİRSİNLER"

Yeni yasama yılının hayırlı olmasını dileyen Dervişoğlu, yeni anayasa tartışmalarına ilişkin şöyle konuştu:

"Meclis Başkanı konuşacak, Cumhurbaşkanı konuşacak. Zannediyorum ki bir anayasa değişikliğini gündeme getirecekler ya da bir anayasa arayışını. Bunu her fırsatta söylüyorlar. 'Sivil anayasa, darbenin izlerini taşımayan anayasa' vesaire her yasama yılında gündeme getiriyorlar. Ama görüyoruz ki incir çekirdeğini dolduracak herhangi bir şey yok ortada. Bu teklifleri ortaya atanların neyi yapmayı arzuladıklarını görmek istediğimi belirtmek istiyorum. Bu anayasa talebiyle bu zamana kadar neyi yapamıyorlar da yapmak istiyorlar, onu kamuoyunun önüne getirsinler. Önümüzdeki dönem oldukça hararetli geçecek Türkiye Büyük Millet Meclisi açısından, gündem itibarıyla söylüyorum. İYİ Parti milletvekilleri bu sürece hazırdır."

Kaynak: ANKA
Milli maçta sakatlanan Mbappe, sevgilisi Ester ile gecelerde

Bu kez fena yakalandılar!
Tepki çeken o sözleri DEM Partili Gergerlioğlu'na sorduk: Hissi çıkışlar

Tepki çeken o sözleri sorduk! Gergerlioğlu'ndan dikkat çeken yorum
Güllü davasında kritik gün bugün! Oğlundan duruşma öncesi dikkat çeken çağrı: Mahkemeye gelin

Güllü davasında kritik gün! Oğlundan duruşma öncesi dikkat çeken çağrı
Elazığ'da sokak ortasında dehşet! Araya alıp acımasızca darbettiler

Sokak ortasında meydan dayağı kameralara yansıdı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Atina'dan provokatif adım! İsrail'den alıp Türkiye sınırına koydular

İsrail'den alıp yanı başımıza koydular
Annesini korurken YEGAP'a gönderilen otizmli genç taburcu oldu! Kapıda sarılıp ağladılar

Annesini korurken psikiyatri koğuşuna düştü! Sonunda kavuştular
Özgür Özel'den Cemil Tugay'ın Erdoğan ziyaretine 'lüzumsuz' yanıtı

Cemil Tugay'ın Erdoğan ziyaretine Özgür Özel'den çok konuşulacak yanıt
Komisyon Başkanı Nazım Elmas tarih verdi! 16 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor

Komisyon Başkanı duyurdu! 16 yaş altına sosyal medya yasağı Ekim'de
Annesini öldürmekten yargılanan Tuğyan'ın mahkemedeki ilk sözleri: Düşerken ben görmedim

Savunmasını ağlayarak yaptı! İşte Tuğyan'ın mahkemedeki ilk sözleri
Jim Carrey 64 yaşında üçüncü kez evlendi! İşte gönlünü kaptırdığı isim

“Bay Maske” 64 yaşında üçüncü kez nikah masasına oturdu
Montella bu yüzden kovulamıyor! Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı

Neden kovulmadığı ortaya çıktı!