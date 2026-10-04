Haberler

Gürbulak'ta bıçakla gümrük memurlarını tehdit eden şahıs hakkında tahkikat başlatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanlığı, Gürbulak Gümrük Sahası'nda bir şahsın eşyalarının muayenesi sırasında bıçakla gümrük muhafaza memurlarını tehdit ettiğini açıkladı. Olayda şahıs ve bıçak muhafaza altına alınırken, Ağrı Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adli tahkikat başlatıldı.

Gürbulak Gümrük Sahası Giriş Yolcu Salonu muayene alanında bir şahsın eşyalarının kontrol edilmesi sırasında elindeki bıçakla görevli gümrük muhafaza memurlarını tehdit ettiği olaya ilişkin tahkikat başlatıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "3 Ekim 2026 tarihinde İran'dan ülkemize giriş yapmak üzere Gürbulak Gümrük Sahası Giriş Yolcu Salonu muayene alanına gelen bir şahsın eşyalarının muayenesi sırasında elinde bulunan bıçakla görevli gümrük muhafaza memurlarını tehdit ettiği ve akabinde arbede çıkardığı tespit edilmiştir. Olay üzerine ilgili birimlerimizce derhal müdahalede bulunularak, şahıs ve söz konusu bıçak muhafaza altına alınmıştır. Konu hakkında Ağrı Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmiş, savcılık makamının talimatı doğrultusunda Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında Gümrükler Muhafaza Müdürlüğümüzce adli tahkikat başlatılmıştır. Olayla ilgili tahkikat işlemleri Ticaret Bakanlığımız birimlerince sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 45 sitede yayınlandı.
Hatay'da polisin yaptığı hareket Bakan Mustafa Çiftçi'yi duygulandırdı

Polisin yaptığı harekete Bakan Çiftçi kayıtsız kalmadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül Sayan Kaya'nın tıp eğitimi Meclis'e taşındı: Aynı yıllarda İSBAK personeli ve Başbakan danışmanı görünüyor

Tıp eğitimiyle aynı yıllarda İSBAK kaydı! 85 bin dolar sorusu
Keban Baraj Gölü'nde oltaya 30 kiloluk dev turna takıldı! O anlar kamerada

Keban'da oltaya öyle bir balık takıldı ki! Tam 30 kilo
Rusya, Kiev'deki Kuzey Köprüsü'nü vurdu! O anlar saniye saniye kamerada

Başkent gündüz vakti böyle vuruldu
Öğrenciler için geliştirilen çanta büyük tartışma yarattı: Sanki savaşa gönderiyoruz

Öğrenciler için geliştirilen çanta büyük tartışma yarattı
Süper Lig ertelenecek mi? İşte son gelişmeler

Süper Lig ertelenecek mi? Türk futbolunda sıcak saatler
A Milli Takım'da sakatlık! İdmanı yarıda bıraktı

A Milli Takım'da sakatlık! İdmanı yarıda bıraktı
Kocası eve kamera taktı! İzlediği görüntü karşısında donup kaldı

Kocası eve gizli kamera taktı! İzlediği görüntü karşısında donup kaldı