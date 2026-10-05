Cumhuriyet muhabiri Batuhan Serim, hakaret ve iftira soruşturmasında ifade verdi

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Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - Cumhuriyet gazetesi muhabiri Batuhan Serim, hazırladığı haber nedeniyle hakkında yürütülen "hakaret" ve "iftira" soruşturması kapsamında emniyette ifade verdi. Suçlamaları kabul etmeyen Serim, "İddia bana ait değildir. Cem Küçük isimli şahsın yazıştığı kişiye aittir. Ben haber değeri olduğu için haberleştirdim" dedi. Serim'in avukatı Enes Hikmet Ermaner, haberin gazetecilik faaliyeti kapsamında olduğunu belirterek takipsizlik kararı verilmesini istedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Cumhuriyet gazetesi muhabiri Batuhan Serim'in, bugün Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği'nde ifadesi alındı.

Eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun, haberi nedeniyle Serim'den şikayetçi olduğu öğrenildi. Serim'e, avukatı Enes Hikmet Ermaner eşlik etti.

"YAZIŞMALAR ZATEN SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN UZUN SÜRE PAYLAŞILMIŞTIR"

Serim'e, tutuklu Cem Küçük'ün soruşturma dosyasına giren yazışmalarını konu alan ve eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun İBB'ye kayyım olmak için toplantılar yaptığı iddiasının aktarıldığı haberi soruldu.

Şikayete konu haberi kendisinin hazırladığını belirten Serim, ifadesinde şunları söyledi:

"Cumhuriyet Gazetesi'nde muhabir olarak çalışmaktayım. Şikayete konu haber benim tarafımdan yapıldı. Haberdeki yazışmalar zaten sosyal medya üzerinden uzun süre paylaşılmıştır. Ben iddia olarak yer verdim. İddia bana ait değildir. Cem Küçük isimli şahsın yazıştığı kişiye aittir. Ben haber değeri olduğu için haberleştirdim. Yazışmalarda buna ilişkin kanıt olmadığına dair olan yazışmayı da haberimde belirttim. Ben kimseye hakarette bulunarak iftira atmadım. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum."

AVUKATI TAKİPSİZLİK TALEP ETTİ

Serim'in avukatı Enes Hikmet Ermaner de müvekkilinin beyanlarına katıldığını belirterek, soruşturmaya konu haberin halkın haber alma hakkı ve kamu yararı gözetilerek hazırlanmış bir gazetecilik faaliyeti olduğunu söyledi.

Ermaner, habere konu telefon yazışmalarının, Cem Küçük'ün tutuklandığı soruşturma dosyasında ele geçirildiğini ve kamuoyuna yansıdığını belirterek, ilgili dosyanın savcılıkça getirtilmesi halinde yazışmaların varlığının görülebileceğini ifade etti.

Müvekkilinin söz konusu yazışmaları haberleştirmesinin hakaret veya iftira suçunu oluşturmayacağını savunan Ermaner, "Bu husus tamamen gazetecilik faaliyetidir. Bu nedenle müvekkilim hakkında takipsizlik kararı verilmesini talep ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA