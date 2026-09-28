Anayasa Mahkemesi, YENİ Parti'nin isim ve terkin talebini yarın görüşecek

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(ANKARA) - Anayasa Mahkemesi, YENİ Parti'nin isminin Siyasi Partiler Kanunu'na aykırılığı ileri sürülerek hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi talebini yarın görüşecek.

Yenilik Partisi'nin, YENİ Parti ile ilgili isim benzerliğine yönelik yaptığı başvurusunun ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, YENİ Parti'ye isim değişikliği yapılması yönünde süre vermişti. Başsavcılık, 18 Eylül'de dolan sürenin bitmesinin ardından söz konusu talebi Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı.

Anayasa Mahkemesi, YENİ Parti'nin isminin, Siyasi Partiler Kanunu'na aykırılığı ileri sürülerek hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi talebini, Genel Kurul'un gündemine aldı. Yüksek Mahkeme, başvuruyu yarın görüşecek.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Anayasa Mahkemesi'nin, inceleme kapsamında YENİ Parti'ye konuyla ilgili savunmasını yapması için süre vermesi bekleniyor.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yazısı, Yenilik Partisi'nin görüşü ve YENİ Parti'nin savunması alındıktan sonra Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun kararı beklenecek. Yüksek Mahkeme, aykırılık tespit ederse, YENİ Parti'nin isminin hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden silinmesine karar verecek.

YENİ Parti, Anayasa Mahkemesi konuyla ilgili karar verene kadar isim değişikliği yapmama kararı almıştı.

Kaynak: ANKA