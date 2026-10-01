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Bütçe dostuydu, fiyatı uçtu! 24 saatte ikinci zam

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Bütçe dostuydu, fiyatı uçtu! 24 saatte ikinci zam
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Akaryakıt piyasasında LPG (otogaz) kullanıcılarını sarsan cumhuriyet tarihinin en büyük zam dalgası yaşanıyor. 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe giren maktu ÖTV artışından kaynaklanan 1 lira 45 kuruşluk ilk zammın ardından, rafineri çıkış fiyatlarındaki tırmanış nedeniyle gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 4 lira 63 kuruşluk dev bir zam daha yapıldı. Böylece otogazın litre fiyatı tek bir günde toplamda yaklaşık 6 lira 8 kuruş artarak rekor kırdı.

  • Otogazda 1 Ekim'de ÖTV ve KDV düzenlemesiyle litre başına 1,45 lira, gece yarısı rafineri maliyetleri nedeniyle 4,63 lira olmak üzere 24 saatte toplam 6,08 lira zam yapıldı.
  • Yeni tarifeyle İstanbul Avrupa yakasında otogaz litresi 41,07 liraya, Anadolu yakasında 40,51 liraya, Ankara'da 41,17 liraya, İzmir'de 41,07 liraya yükseldi.
  • 40-45 litrelik bir otogaz deposunun dolum maliyeti tek günde yaklaşık 245 ila 275 lira arttı.

Milyonlarca araç sahibinin bütçe dostu olduğu gerekçesiyle tercih ettiği otogazda iki ayrı maliyet kaleminin üst üste binmesiyle rekor zam gerçekleşti. 

İlk olarak Temmuz ayında belirlenen takvim doğrultusunda 1 Ekim'de ÖTV ve KDV düzenlemesiyle litre başına 1,45 liralık artış pompaya yansıtıldı. Ardından küresel piyasalardaki LPG ton fiyatları ve döviz kuru hareketliliği sebebiyle rafineri maliyetleri yükseldi ve gece yarısı itibarıyla 4,63 liralık ikinci bir ilave zam kararı alındı. Böylelikle 24 saatlik zaman dilimi içerisinde kümülatif artış net 6,08 lirayı buldu.

BÜYÜKŞEHİRLERDE FİYATLAR 41 LİRA EŞİĞİNİ AŞTI

Gece yarısı pompaya yansıyacak son zamla birlikte büyükşehirlerdeki otogaz fiyatları 40 liralık psikolojik sınırı geride bıraktı. Yeni tarifeyle birlikte İstanbul'un Avrupa yakasında otogazın litresi 36,44 liradan yaklaşık 41,07 liraya, Anadolu yakasında ise 35,88 liradan 40,51 lira seviyesine yükseldi. Ankara'da 36,54 liradan satılan LPG'nin litresi yaklaşık 41,17 liraya ulaşırken, İzmir'de ise pompa fiyatı 41,07 lira civarına tırmandı.

DEPO DOLUM MALİYETİ TEK GÜNDE 250 LİRADAN FAZLA ARTTI

Özellikle dar gelirli vatandaşların, ticari taksilerin ve filo araçlarının en yoğun kullandığı alternatif yakıt konumundaki LPG'de yaşanan yüzde 17'lik bu sıçrama araç sahiplerinin bütçesini doğrudan etkileyecek. Standart binek bir araçta bulunan 40 ila 45 litrelik bir otogaz deposunun dolum maliyeti, yalnızca bir gündeki çifte zammın etkisiyle tek seferde yaklaşık 245 ila 275 lira arasında zamlandı. 

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ: CUMHURİYET TARİHİNDE BENZERİ YOK

Akaryakıt dağıtım sektörü temsilcileri, akaryakıt ürünlerinde tek bir günde hem vergi hem de ürün maliyeti zammının bu denli yüksek bir oranda üst üste binmesinin cumhuriyet tarihinde örneği bulunmadığını belirtti. Tek bir günde yaşanan bu devasa tırmanışın şehir içi ulaşım maliyetlerini, taksi ve dolmuş tarifeleri ile gıda lojistiği fiyatlarını kısa sürede doğrudan yukarı çekmesi bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAdil Basyigit:

Meeeeeeeelemeye devam koyun sürüsü bir meeeee çek durmak yok meeeeeeeelemeye devam

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Haber Yorumlarıgunaydın Türkiye:

Seçim intikam olacak. yerleştir akp

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

ya ya ya şa şa şa,,.. yaparsa kim yapar:)))

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