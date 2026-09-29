Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada 36 kişi tutuklandı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 25 Mart 2009'da Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturmanın ikinci dalgasında gözaltına alınan 38 şüpheliden 36’sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA: SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ VE TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLMEKTEDİR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, BBP Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının bulunduğu helikopterin düşmesi olayına ilişkin yürütülen çalışmalar doğrultusunda; Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü Faaliyetleri Kapsamında Tasarlayarak Kasten Adam Öldürme suçuna iştirak ettikleri ve maddi gerçeğin ortaya çıkmasını engellemek adına muhtelif suçlar işledikleri tespit edilen 47 şüpheli şahıs hakkında gözaltı kararı verilerek, Ankara merkezli 16 ilde 45 farklı adreste arama ve el koyma işlemleri icra edilmiştir. Haklarında gözaltı kararı verilen şüpheli şahıslardan 10’unun cezaevinde olduğu tespit edilmiş olup, 33 şüpheli şahıs 25 Eylül 2026 tarihinde gözaltına alınmıştır. Akabinde mezkur suçları işledikleri tespit olunan 5 şüpheli şahıs daha gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

36 şüphelinin tutuklandığı belirtilen açıklamada, "Gözaltına alınan toplam 38 şüpheli şahıs mevcutlu olarak Başsavcılığımızda hazır edilmiş olup, 36 şüpheli şahıs tutuklama talebiyle, 2 şüpheli şahıs adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir. Tutuklama talebiyle sevk edilen şüphelilerin tamamı hakkında tutuklama, adli kontrol talebiyle sevk edilen 2 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri kararı verilmiştir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

NE OLMUŞTU?

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamındaki ikinci dalga operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 47 şüpheli arasında, bazıları Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamında daha önce işlem yapılmış arama ve kurtarma görevini ihmal edenler ile başlatılan soruşturmayı farklı yöne sevk etmeye çalışan eski savcılar, gizli tanıklar ile dönemin Göksun Kaymakamı ile örgütün mahrem imamlarının da yer aldığı ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin 25 Mart 2009'da meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yapılan ikinci dalga operasyonda 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 33'ü gözaltına alınırken 10 şüphelinin cezaevinde olduğu, 4'ünün ise firari olduğu tespit edildi. İlerleyen günlerde soruşturma kapsamında 5 şüpheli daha gözaltına alındı.

Operasyon Ankara, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Adıyaman, Elazığ, Kahramanmaraş, Bursa, Kayseri, Gümüşhane, Bolu, Erzurum, Van, Tokat, Bilecik ve Mersin olmak üzere 16 ilde gerçekleştirildi, şüphelilere ait 45 adreste, ikamet ve iş yerlerinde arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda 7 tabanca, 10 şarjör, 1990 farklı çaplarda fişek ve çok sayıda belge ele geçirildi.

Bu kişiler arasında, olay tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığında Arama Kurtarma Şube Müdür Vekili olarak görev yapan ve Merzifon'da bulunan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait arama kurtarma ekibine zamanında kalk emri vermediği anlaşılan emekli albay A.G. de yer aldı.

Dönemin Kayseri İstihbarat Şube Müdürü A.O.D'nin de helikopter enkazına ulaşıldığı ve Yazıcıoğlu'nun sağ bulunduğuna dair asılsız bilgi notunu basın yayın organları vasıtasıyla yayılmasına sebep olduğu tespit edildi.

Hakkında adli işlem yapılan A.Ü'nün ise olay tarihinde binbaşı rütbesiyle göre yaptığı ve olay yerine ilk ulaşan askeri birliğin komutanı olduğu belirlendi.

Yazıcıoğlu'nun ölümünün ardından 2011'de hazırlanan raporda, "kandaki karbonmonoksit oranının ölümden sonra da kendiliğinden artabileceği" şeklinde tespitte bulunan adli tıp uzmanları A.S.Ç, T.B. ve Y.A.Y. de hakkında adli işlem yapılan şüpheliler arasında yer aldı.

Şüphelilerden dönemin Göksun Kaymakamı C.D'nin, "olay günü arama kurtarma çalışmalarını kasten yanlış yönlendirilmesine göz yumduğu"na yönelik tespit de soruşturma dosyasına girdi.

DARBE HÜKÜMLÜSÜ BİNBAŞI DA "ŞÜPHELİ"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma dosyasında şüpheli sıfatıyla yer alan İ.D'nin, olay tarihinde Kahramanmaraş İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yaptığı, Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşmesinin ardından asılsız bilgi notları hazırlanmasını sağladığı ve bunların ilgili birimlere gönderilmesine izin verdiği belirlendi.

Hakkında gözaltı kararı verilenler arasında, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığındaki eylemleri nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski binbaşı T.G. de yer aldı. T.G'nin olay tarihinde jandarma arama kurtarma biriminde görevli olduğu tespit edildi.

Şüphelilerden H.T'nin olay tarihinde Kahramanmaraş Jandarma Komutan Yardımcısı olduğu, arama kurtarma faaliyetlerinden sorumlu olduğu ve arama kurtarma görevlilerini yanlış koordinatlara yönlendirdiği belirlendi.

Hakkında adli işlem yapılanlardan Ü.K. ve E.Ö'nün de olayı Ergenekon soruşturmasıyla ilişkilendirip ölüm olayının MİT ve Ergenekon tarafından yapılan suikast olduğu yönünde tanıklık yapmak suretiyle soruşturma dosyasınnın aydınlatılmasının önüne geçmeye çalıştığı ve FETÖ yararına hareket ettiği bildirildi.

Düşen helikopterin cihazlarını söken M.T. de hakkında adli işlem yapılanlar arasında yer aldı. FETÖ iltisaklı bir okulda öğretmenlik yaptığı belirlenen M.T'nin, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı'na suikast için Marmaris'e giden timdeki bir eski askerin de "mahrem imamı" olduğu tespit edildi.

ESKİ SAVCILAR DA ŞÜPHELİLER ARASINDA

FETÖ iltisakı nedeniyle kapatılan Zaman gazetesinin muhabiri ve olayla ilgili görüntü servis eden E.S. de hakkında adli işlem yapılanlar arasında yer aldı. Adli işlem yapılanlardan biri de "helikopterin silahlı bir cisim tarafından düşürüldüğü" yönünde ifade vererek yalan tanıklık yaptığı belirlenen E.Ç. oldu. Eski savcılar Ö.Ş, Ö.D. ve Ş.G'nin de olaya ilişkin tanık ve gizli tanıkları yönlendirerek olayın asıl faillerini gizlemeye çalıştıkları belirlendi.

Eski Emniyet İstaihbarat Daire Başkanı R.A. ile bazı eski üst düzey emniyet görevlisi de Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmanın ikinci dalga operasyonunda hakkında adli işlem başlatılanlar arasında yer aldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada şüphelilere "silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek veya üye olmak" ile "tasarlayarak kasten öldürme" suçlamaları yöneltiliyor.

TOPLAM TUTUKLU SAYISI 55'E YÜKSELDİ

Öte yandan soruşturmanın daha önceki aşamasında ise Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığında bulunan dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesinin ardından 29 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Polis ekiplerince Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Adana, Antalya, Çanakkale, Bursa, Isparta ve Afyonkarahisar'da belirlenen 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'u tutuklanmış, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Diğer şüphelilerden 2'sinin cezaevinde bulunduğu, 2'sinin ise firari olduğu açıklanmıştı. Son operasyon kapsamında 36 kişinin daha tutuklanmasıyla, soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısı 55'e yükseldi.

Kaynak: Haberler.com