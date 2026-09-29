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Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın tüm mal varlıklarına dondurma talebi

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Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın tüm mal varlıklarına dondurma talebi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında, AK Parti'deki görevlerinden istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin ilgili tüm kurumlara müzekkere yazıldı.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulmasına karar verildi.
  • Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın 'Özata Denizcilik' hisselerinden 5 ay içerisinde 2,2 milyar TL kazanç sağladığı iddia edildi.
  • Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın 'etkin pişmanlık' hükümlerinden faydalanmak için 2,2 milyar TL'ye yakın parayı Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın e-tahsilat hesabına iade ettiği ileri sürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulmasına karar verildi. Kararın uygulanması için ilgili tüm kurumlara müzekkere yazılırken, Kaya çiftinin banka hesapları, taşınır ve taşınmazları ile diğer mal varlıklarına yönelik işlemlerin başlatılması bekleniyor.

"5 AYDA 2 MİLYAR TL'NİN ÜZERİNDE KAZANÇ SAĞLADIKLARI" İDDİASI

Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya’nın 'Özata Denizcilik' hisselerinden 5 ay içerisinde 2,2 milyar TL kazanç sağladığı iddia edilmişti. Gelişmelerin ardından Kaya, AK Parti’deki tüm görevlerinden istifa ettiğini açıklamıştı. 

TÜM PARAYI İADE ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Son olarak Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın, 'etkin pişmanlık' hükümlerinden faydalanmak için 2,2 milyar TL'ye yakın parayı Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın e-tahsilat hesabına iade ettiği de ileri sürülmüştü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: DEVLETİN MALINA, MİLLETİN MALINA EL UZATANLA DA BİZİM İŞİMİZ OLAMAZ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada fon soruşturmasına değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böyle büyük bir hareketin içinde, farklı kimliklerde, farklı niyetlerle hareket edenler, farklı ajandası olanlar çıkabilir. Kimilerinin başı dönüyor, kimileri kibir tuzağına düştü, kimileri kendi şahsi davasını milletin önüne koydu. Kimileri nefsinin esiri oldu, kimileri şeytana uydu. Kimileri bu kutlu hareketi kirletmek için aramıza sızdırıldı. Hesabını sorduk, yolumuza devam ettik. AK Parti'yi AK Parti yapan işte bu vasfıdır. Partimize katkıda bulunmuş kimseye haksızlık etmeyiz ama devletin malına, milletin malına el uzatanla da bizim işimiz olamaz. Yorulan, yüksünen varsa buyursun kenara çekilsin dinlensin. Kenara gelmiyorsa millete hizmet davasının hakkını versin. Bizler aziz milletimizin hizmetkarıyız" ifadelerini kullandı.

Umut Halavart
Umut Halavart
Haberler.com
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Yorumlar (23)

Haber Yorumlarıkutlusad:

kaçırılan kaçırıldı. uçan uçtu. üzerinden geçen sürede kim öle kim kala. giden mal gitti bile.

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme3
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Haber Yorumlarıxkm9hsmc54:

sen hicbir zaman helal olsun diyemeyecek kadar kücük bir insansin.

yanıt8
yanıt29
Haber Yorumlarıxwng8t6xdk:

Sabah baskını, Evde arama neden yok?…

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıuğur kurşun:

Çünkü mal kaçırma şüphesi yok zaten kacirmalari için yeterince süre tanındı 1 sene sonrada durdursalardi olurdu

yanıt11
yanıt1
Haber YorumlarıAli şahdan Ungan:

Belli değil mi bizden sizden bizler sizler ve de en son onlar

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıSerkan Basar:

neden diğerleri gibi el konulmuyorda donduruluyor???

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Oruc:

Bunlar AKP ' nin ağır topları

yanıt12
yanıt0

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