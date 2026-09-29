Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın tüm mal varlıklarına dondurma talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulmasına karar verildi. Kararın uygulanması için ilgili tüm kurumlara müzekkere yazılırken, Kaya çiftinin banka hesapları, taşınır ve taşınmazları ile diğer mal varlıklarına yönelik işlemlerin başlatılması bekleniyor.

"5 AYDA 2 MİLYAR TL'NİN ÜZERİNDE KAZANÇ SAĞLADIKLARI" İDDİASI

Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya’nın 'Özata Denizcilik' hisselerinden 5 ay içerisinde 2,2 milyar TL kazanç sağladığı iddia edilmişti. Gelişmelerin ardından Kaya, AK Parti’deki tüm görevlerinden istifa ettiğini açıklamıştı.

TÜM PARAYI İADE ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Son olarak Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın, 'etkin pişmanlık' hükümlerinden faydalanmak için 2,2 milyar TL'ye yakın parayı Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın e-tahsilat hesabına iade ettiği de ileri sürülmüştü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: DEVLETİN MALINA, MİLLETİN MALINA EL UZATANLA DA BİZİM İŞİMİZ OLAMAZ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada fon soruşturmasına değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böyle büyük bir hareketin içinde, farklı kimliklerde, farklı niyetlerle hareket edenler, farklı ajandası olanlar çıkabilir. Kimilerinin başı dönüyor, kimileri kibir tuzağına düştü, kimileri kendi şahsi davasını milletin önüne koydu. Kimileri nefsinin esiri oldu, kimileri şeytana uydu. Kimileri bu kutlu hareketi kirletmek için aramıza sızdırıldı. Hesabını sorduk, yolumuza devam ettik. AK Parti'yi AK Parti yapan işte bu vasfıdır. Partimize katkıda bulunmuş kimseye haksızlık etmeyiz ama devletin malına, milletin malına el uzatanla da bizim işimiz olamaz. Yorulan, yüksünen varsa buyursun kenara çekilsin dinlensin. Kenara gelmiyorsa millete hizmet davasının hakkını versin. Bizler aziz milletimizin hizmetkarıyız" ifadelerini kullandı.