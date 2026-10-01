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Kahramanmaraş'ta yasa dışı bahis soruşturmasında 15 şüpheliden 11'i tutuklandı

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Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'i tutuklandı. Şüphelilerden 4'ü hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Kahramanmaraş'ta yasa dışı bahis soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis siteleri üzerinden gerçekleştirilen finansal hareketlerin incelenmesi sonucu kent genelinde bazı şüphelilerin hesap hareketleri tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, 4 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: AA
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