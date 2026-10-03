MHK soruşturmasında veri suçundan 3 şüpheli tutuklandı, 2 kişi adli kontrolle serbest

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen MHK soruşturması kapsamında "Hukuka Aykırı Olarak Kişiler Verileri Kaydetmek", "Görevi Kötüye Kullanma", "Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma", "Tehdit" ve "Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği" suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen şüphelilerden Alican Sağlar, Emre Koşif ve Ferdi Karadoruk tutuklandı. Ahmet Şahin ve Sebahattin Şahin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen MHK soruşturması kapsamında Alican Sağlar, Emre Koşif ve Ferdi Karadoruk hakkında "Hukuka Aykırı Olarak Kişiler Verileri Kaydetmek" suçu yönünden kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delil ve olguların bulunduğu belirtildi.

Kararda, dosyada yer alan delillerden şüphelilerin hakem atamalarında kişisel gelişim ve liyakat esasını bir kenara bırakarak hakemlerle ilgili bazı kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydettikleri ve bu verilerin hakem atamalarında kullanıldığı kanaatine varıldığı ifade edildi. Bazı hakemlerin bu şekilde kamu görevi yapmasının da önüne geçildiği değerlendirmesinde bulunuldu.

"Aday hakemlerin isteğiyle WhatsApp grubu oluşturdum"

Hakimlikte savunması alınan Alican Sağlar, "İl Hakem Kurulunun kontrolünde aylık eğitimler düzenlenir, aday ve il hakemleri katılır. 2024'te seçilmiştik. Aday hakemler sonrasında malzeme alımı için sorular soruyordu. Birkaç cevap verdikten sonra bende de forma olmadığını, öğrenci olduğumu söylemiştim. 'Forma olursa haber verir misiniz' dediler. Eğitimler devamında aday hakemlerin de sayısı artmaktaydı. Küçükçekmece'deki hakemler kaynaşmak için buluşma istemişti. Oradaki hakemlerin fazla malzemelerini verebileceğini düşünmüştüm. Bir kafede buluştuk. Adaylarla hakemler de böylece kaynaşmış oldu. Sonrasında da WhatsApp grubu kurulmasını sağladım. Oradaki insanlar da bu gruba giriş yaptı, maçlarla ilgili sohbetler yapılıyordu. İl hakemi olan hakemler derneğe üyelik statüsü kazanmaktadır. Üye olmak isteyenleri de başkana iletmem gerekiyordu ve numaraları iletiyordum. Şahıslar üyeliklerini tamamladılar. "

Emre Koşif: "Ferdi Karadoruk ile ortak hareket etmedim"

Koşif'in il hakem kurulu başkanı olarak gönüllü görev yaptığı ifade edilen savunmada, "Ferdi Karadoruk ile ortak hareket etmedim. Ben kurul olarak bir tarafta, Ferdi dernek olarak ayrı bir taraftadır. Kendisi aynı zamanda gözlemcidir. İstanbul ilinde 100-150 gözlemci vardır. Her birinin ayrı bir değerlendirmesi vardır. Yaptığımız listeden kasıt, sezon içerisinde maçlardan aldığı puanların federasyonun veri tabanına girilmesidir. Tüm sezon içerisinde almış olduğu notlar ve işlemler TFF ve MHK'ya göre icra edilir. Ben aynı zamanda mimarım, tamamen gönüllü olarak İl Hakem Kurulunda başkanlık yapmaktayım. Bu görevimden dolayı tutuklanmam iş hayatımı sekteye uğratacaktır. Çünkü projelerde mimar olarak bizzat imza atmam gerekmektedir. Müşterilerim de bu durumdan mağdur olacaktır. " şeklinde savunma yaptı.

Ferdi Karadoruk suçlamaları reddetti

Ferdi Karadoruk ise hakimlikte kollukta verdiği ifadesini tekrar ederek suçlamaları reddetti ve suçsuz olduğunu belirterek serbest bırakılmasını talep etti.

Hakimlik, Alican Sağlar ve Emre Koşif hakkında "Hukuka Aykırı Olarak Kişiler Verileri Kaydetmek" suçundan kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller bulunduğunu değerlendirdi. Mahkeme, kişisel verilerin hakem görevlendirmelerinde kullanıldığı ve bazı hakemlerin görevlerini yapmasının engellendiği yönündeki tespitleri de dikkate alarak, Alican Sağlar ve Emre Koşif'in bu suçtan tutuklanmasına karar verdi.

Hakimlik, Karadoruk hakkında "Hukuka Aykırı Olarak Kişiler Verileri Kaydetmek" suçunun yanı sıra "Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma" suçundan da tutuklama kararı verdi.

Ahmet Şahin ve Sebahattin Şahin hakkında ise tutuklama talebi reddedilerek yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün imza şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı