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Eyüpsultan soruşturmasında Belediye Başkanı Özmen dahil 17 şüpheli hakimliğe sevk edildi

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Eyüpsultan Belediyesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 28 şüpheliden, aralarında Başkan Mithat Bülent Özmen'in de bulunduğu 17'si tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Diğer 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Eyüpsultan Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de bulunduğu 17 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen 28 şüphelinin savcılık ifadesi tamamlandı.

Şüphelilerden, Eyüpsultan Belediye Başkanı Özmen'in de aralarında bulunduğu 17'si tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi, 11'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüpheliler hakkındaki soruşturma "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma", "rüşvet verme" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülüyor.

Kaynak: AA
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