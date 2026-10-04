Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracat rakamlarına ilişkin paylaşım:

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- "Eylülde 26 milyar dolarlık ihracat yaparak Cumhuriyet tarihimizin en yüksek eylül ayı ihracatına ulaştık. Böylelikle 2026'nın 5 ayında ihracat rekoru kırarak tarihi bir başarıya imza attık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eylülde 26 milyar dolarlık ihracatla Cumhuriyet tarihinin en yüksek eylül ayı ihracat rakamına ulaşıldığını belirterek, "Böylelikle 2026'nın 5 ayında ihracat rekoru kırarak tarihi bir başarıya imza attık." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından ihracat rakamlarına ilişkin paylaşım yaptı.

Erdoğan paylaşımında, şunları kaydetti:

"Dün açıklanan verilere göre ihracatta yılbaşından bu yana yüzde 5,2 artışla 211 milyar dolar seviyesine ulaşarak yeni bir rekor kırdık. Eylülde 26 milyar dolarlık ihracat yaparak Cumhuriyet tarihimizin en yüksek eylül ayı ihracatına ulaştık. Böylelikle 2026'nın 5 ayında ihracat rekoru kırarak tarihi bir başarıya imza attık. Yıllıklandırılmış ihracatımız ise 287,3 milyar dolarla bugüne kadarki en yüksek seviyesine çıktı. Bölgemizde ardı ardına patlak veren savaş ve krizlere rağmen ülkemiz kalkınma ve büyüme rotasında ilerlemeyi kararlılıkla sürdürmektedir. Yatırımı, üretimi, ihracatı, istihdamı önceleyen bir vizyonla inşallah daha nice başarılara hep birlikte imza atacağız."

Erdoğan'ın paylaşımının altındaki görselde ihracat verileri yer aldı.

Kaynak: AA
Gökçe Bahadır'dan yeni hamilelik pozu! Karnı iyice belirginleşti

Gökçe Bahadır'dan yeni hamilelik pozu! Karnı iyice belirginleşti
Trump'tan yaz saati hamlesi! Senatörün telefon numarasını paylaşıp çağrı yaptı

Sen misin ona karşı çıkan! Telefon numarasını ifşa edip çağrı yaptı
Adana'da 17 dakika arayla 4.8 ve 4,9'luk iki deprem meydana geldi

Adana'da 17 dakika arayla iki deprem
Sivas'ta köylülerin acı kaybı! Debisi artan dereye kapılan 70 büyükbaştan 16'sı telef oldu

Su içmeye inen sürü dereye kapıldı! 16 hayvan telef oldu
Türkiye'nin devleriyle çalışıyordu! Resmen iflas etti

Türkiye'nin devleriyle çalışıyordu! Mahkemeden iflas kararı çıktı
Bizimkiler'in Bilge'siydi! Bensu Orhunöz'ün yıllar içindeki değişimi

13 yıl boyunca Bilge'yi canlandırmıştı! İşte Bensu Orhunöz'ün son hali
Narkozun etkisindeki 9 yaşındaki Fenerbahçeli derbiyi anlattı! Ameliyattan 'Asensio' diye bağırarak çıktı

Narkozun etkisinde maç spikerine dönüştü! Herkesi gülümsetti