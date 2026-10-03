Bursa'da bilişim dolandırıcılığı operasyonunda 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Bursa'da bilişim dolandırıcılığı operasyonunda 7 şüpheliden 4'ü tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının bilişim dolandırıcılığı soruşturmasında İstanbul, İzmir ve Hatay'daki adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı; 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Bursa'da bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık yapıldığı iddiası üzerine yürüttüğü soruşturma kapsamında Bursa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.
Polis, şüphelilere yönelik İstanbul, İzmir ve Hatay'daki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 7 şüpheli yakalandı.
Dolandırıcılık suçunda kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda materyale de el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.