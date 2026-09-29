Burdur'da kız isteme bahanesiyle havai fişek atan Ö.T.'ye soruşturma başlatıldı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı, 27 Eylül'de kız isteme bahanesiyle havai fişek atılan olayda genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak suçundan soruşturma başlattı. Havai fişek attığı tespit edilen Ö.T. hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.
Burdur'da, kız isteme merasimi sırasında yaşanan olay hakkında genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak suçundan soruşturma başlatıldı.
Burdur Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 27 Eylül günü saat 19.30 sıralarında Konak Mahallesi Eski Adliye Caddesi üzerinde meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, kız isteme bahanesiyle havai fişek attığı tespit edilen Ö.T. hakkında "Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokmak" suçu çerçevesinde soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı