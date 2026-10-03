Kapalıçarşı'da külçe altın haftalık yüzde 1,53 geriledi, ABD Doları yükseldi

Kapalıçarşı'da külçe altın haftalık yüzde 1,53 geriledi, ABD Doları yükseldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kapalıçarşı'da külçe altın ve Cumhuriyet altını ile serbest piyasada bazı yabancı para birimlerinin fiyat ve değişim oranları açıklandı. Külçe altın haftalık yüzde 1,53, Cumhuriyet altını yüzde 1,39 gerilerken ABD Doları yüzde 0,14 arttı.
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:
(Sürecek)
|TL
|Yatırım Aracı Adı
|2025 Sonu Fiyatı
|Geçen Hafta Sonu Fiyatı
|Bu Hafta Sonu Fiyatı
|Haftalık Değişim (%)
|2025 Sonuna Göre Değişim (%)
|Külçe Altın
|6.002,00
|6.716
|6.613
|-1,53
|10,18
|Cumhuriyet
|40.464,00
|43.860
|43.250
|-1,39
|6,89
|ABD Doları
|42,8090
|48,9660
|49,0350
|0,14
|14,54
|Avro
|50,2320
|55,8560
|55,4680
|-0,69
|10,42
|İngiliz Sterlini
|57,8850
|64,9170
|64,9970
|0,12
|12,29
|İsviçre Frangı
|54,2890
|59,1190
|58,8870
|-0,39
|8,47
Kaynak: AA