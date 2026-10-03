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Kapalıçarşı'da külçe altın haftalık yüzde 1,53 geriledi, ABD Doları yükseldi

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Kapalıçarşı'da külçe altın ve Cumhuriyet altını ile serbest piyasada bazı yabancı para birimlerinin fiyat ve değişim oranları açıklandı. Külçe altın haftalık yüzde 1,53, Cumhuriyet altını yüzde 1,39 gerilerken ABD Doları yüzde 0,14 arttı.

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL

Yatırım Aracı Adı2025 Sonu FiyatıGeçen Hafta Sonu FiyatıBu Hafta Sonu FiyatıHaftalık Değişim (%)2025 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın6.002,006.7166.613-1,5310,18
Cumhuriyet40.464,0043.86043.250-1,396,89
ABD Doları42,809048,966049,03500,1414,54
Avro50,232055,856055,4680-0,6910,42
İngiliz Sterlini57,885064,917064,99700,1212,29
İsviçre Frangı54,289059,119058,8870-0,398,47
(Sürecek)

Kaynak: AA
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