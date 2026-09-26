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Konya'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan 2 şüpheli tutuklandı

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Konya'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan 2 şüpheli tutuklandı
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Konya'da kendilerini polis ve cumhuriyet savcısı olarak tanıtan şüpheliler, telefonla bir vatandaşı dolandırdı. Kimlikleri tespit edilen 2 şüpheli Ankara Etimesgut girişinde yakalandı. Üzerlerindeki 500 bin lira, 38 bin avro ve 27 bin dolar teslim edildi, şüpheliler tutuklandı.

Konya'da, kendilerini "polis ve cumhuriyet savcısı" olarak tanıtarak bir kişiyi dolandıran 2 şüpheli tutuklandı.

Polis ekipleri, bir vatandaşı telefonla arayarak kendilerini polis ve cumhuriyet savcısı olarak tanıtan, "eldenci" olarak tabir edilen şüphelilerin bir vatandaşı dolandırmaları üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda kimlikleri tespit edilen 2 şüpheli Ankara'nın Etimesgut ilçesi girişinde yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada ele geçirilen 500 bin lira, 38 bin avro ve 27 bin dolar sahibine teslim edildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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