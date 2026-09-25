TESK Başkanı Palandöken, 30 Eylül öncesi Ticaret Bakanlığı ve Başsavcılığa başvurdu

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, genel kurul öncesi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak esnaf ve sanatkarların beklentilerini açıkladı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 30 Eylül'de gerçekleştirilecek TESK Genel Kurulu öncesinde basın açıklaması yaptı. Palandöken, seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, bazı para transferleri ve delegelere yönelik uygulamalar konusunda Ticaret Bakanlığı ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduklarını belirtti. Palandöken, incelemelerin sonuçlanmasını ve genel kurulun adil ve sağlıklı bir ortamda gerçekleştirilmesini istediklerini ifade etti.

Açıklamasında genel kurulun demokratik ve sağlıklı bir ortamda gerçekleştirilmesinin önemine dikkat çeken Palandöken, ilgili kurumların incelemelerini tamamlamasını beklediklerini belirtti. Palandöken, "Biz güzel şeyler yapmak için mücadele veriyoruz. İyi olsun istiyoruz. TESK'in bu seçimlerdeki yapılan işlerle ilgili denetlendikten sonra nasıl yoluna koyulacaksa veyahut rapor tevdi edildikten sonra genel kurulda birlikte artık yarışacağız" dedi.

Palandöken, seçim takviminin 30 Eylül olarak belirlendiğini belirterek, genel kurul sürecinin ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini ifade etti. Bazı illerdeki seçim süreçleri ve delegelerin genel kurula katılımına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Palandöken, seçim sürecinde tüm delegelerin iradesinin korunmasının önemine işaret etti.

Palandöken, açıklamasının sonunda ilgili kurumların incelemelerinin sonuçlanmasını ve TESK Genel Kurulu'nun sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesini temenni etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı