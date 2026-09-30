Serik'te jandarma operasyonunda 80 kök kenevir ele geçirildi, şüpheli gözaltında

Serik'te jandarma operasyonunda 80 kök kenevir ele geçirildi, şüpheli gözaltındaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Serik ilçesinde Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda bir şüphelinin ikametinde ve arazisinde arama yapıldı, 80 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Serik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda şüpheli gözaltına alındı.
Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 80 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, bir şüphelinin ikameti ve arazisinde arama yapıldı. Yapılan aramada 80 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Serik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı