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Orman ekipleri Pazarcık'ta kaçak orman emvali tespit etti, araç ve emvale el konuldu

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Orman ekipleri Pazarcık'ta kaçak orman emvali tespit etti, araç ve emvale el konuldu
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde orman ekiplerinin denetimlerinde kaçak orman emvali tespit edildi. Cumhuriyet Savcılığının izniyle kaçak emvale ve naklinde kullanılan araca el konuldu, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde orman ekiplerince gerçekleştirilen koruma ve kontrol çalışmaları sırasında kaçak orman emvali tespit edildi.

Kahramanmaraş Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Pazarcık Orman İşletme Şefliği ekipleri, ormanlık alanlarda yürüttükleri denetimler sırasında kaçak orman emvali bulunduğunu belirledi. Yapılan tespit üzerine Cumhuriyet Savcılığının izniyle kaçak orman emvaline ve naklinde kullanılan araca el konuldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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