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Sermaye Piyasası soruşturmasında 12 şüpheli sağlık kontrolü sonrası adliyeye sevk edildi

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Sermaye Piyasası soruşturmasında 12 şüpheli sağlık kontrolü sonrası adliyeye sevk edildi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Sermaye Piyasası Kanununa muhalefet soruşturması kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. İki şüphelinin ise yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

SERMAYE piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 12 kişi sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet' soruşturması kapsamında gözaltında bulunan 12 şüpheli, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolüne getirildi. Şüpheliler, Kerem Lafçı, Necmettin Enes Töbü, Engin Geylan, Niyazi Derindağ, Hacı Bayram Adıyaman, Yunus Caf, Ayşegül Kaya, Evren Uçar, Okan Uzunoğlu, Cem Gürkan Alpay, Duygu Kuşçu ve Hüseyin Emre Sezer, adliyeye sevk edildi.

2 ŞÜPHELİ YARIN SEVK EDİLECEK

Emin Münir Sarpyener ve Erdin Özel'in yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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