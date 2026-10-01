Fon soruşturmasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i için tutuklama istendi

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Fon soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklama, 5'i adli kontrol talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında Özata Denizcilik yetkilisi Altuğ Kantarcı, Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu, Destek Faktoring yetkilisi Kerim Tosun, İskender Balcı, Ali Çil, İsmet Öğüt ve Adem Karatepe ile Mesut Altan, tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay, Destek Faktoring yetkilisi Nuray Elmastaş ve Azize Binnur Tosun ev hapsi, Tolga Tuğtekin ise adli kontrol talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı