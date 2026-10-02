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Serik merkezli fuhuş ve uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli serbest kaldı

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Serik Cumhuriyet Başsavcılığının fuhuş ve uyuşturucu soruşturmasında, Antalya'da 35 adres ile 2 tekneye operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan, aralarında iş insanlarının da bulunduğu 20 şüpheliden 8'i savcılık, 12'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Antalya'da düzenlenen fuhuş ve uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheli serbest bırakıldı.

Serik Cumhuriyet Başsavcılığınca "fuhuş" ve "uyuşturucu" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ve Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 35 adres ile 2 tekneye eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında iş insanlarının da bulunduğu 20 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Diğer 12 şüpheli ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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