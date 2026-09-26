Gazeteci Ali Tarakçı, TCK'nın 217/A maddesi kapsamında gözaltına alındı

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(ANKARA) - Gazeteci Ali Tarakçı, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Gazeteci Ali Tarakçı, gece saatlerinde X hesabından "Şu an gözaltına alınıyorum" paylaşımında bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nun 25 Eylül tarihli talimatında, Tarakçı'nın 23 Eylül'de yaptığı bir paylaşımın Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi kapsamında değerlendirildiği kaydedildi. Talimat, gözaltı işleminin yapılması için Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Tarakçı, sosyal medya hesabından "Çok önemli bir bakan Cuma günü istifa edecek" paylaşımı yapmıştı.

Kaynak: ANKA