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Gazeteci Ali Tarakçı, TCK'nın 217/A maddesi kapsamında gözaltına alındı

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Gazeteci Ali Tarakçı, TCK'nın 217/A maddesi kapsamında gözaltına alındı
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Gazeteci Ali Tarakçı, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 25 Eylül tarihli talimatında 23 Eylül'deki paylaşımı TCK 217/A kapsamında değerlendirildi; talimat Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

(ANKARA) - Gazeteci Ali Tarakçı, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Gazeteci Ali Tarakçı, gece saatlerinde X hesabından "Şu an gözaltına alınıyorum" paylaşımında bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nun 25 Eylül tarihli talimatında, Tarakçı'nın 23 Eylül'de yaptığı bir paylaşımın Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi kapsamında değerlendirildiği kaydedildi. Talimat, gözaltı işleminin yapılması için Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Tarakçı, sosyal medya hesabından "Çok önemli bir bakan Cuma günü istifa edecek" paylaşımı yapmıştı.

Kaynak: ANKA
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