Çıldır Haberleri - Çıldır Haber - Haberler

Çıldır Haberleri
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Selçuk Kılıçbay kimdir? Giresun İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay hayatı ve biyografisi!
Gaziantep Şahinbey Belediyesi ile Çıldır Belediyesi Arasında Kardeş Belediye Protokolü İmzalandı
Çıldır Müftülüğü tarafından düzenlenen 'Peygamberimize Mektup' yarışması sonuçlandı
Uluslararası Nakliyeciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Topaloğlu: "Sarp Sınır Kapısı'na Alternatif Kapılar Düşünülebilir"
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ardahan Çıldır Aktaş sınır kapısında incelemelerde bulundu
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Türkgözü ile Kafkaslar ve Orta Asya'ya daha güçlü bağlanacağız
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ardahan'daki Çıldır-Aktaş Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu
Gürbüz Çapan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi partili? Esenyurt Kurucu Belediye Başkanı Gürbüz Çapan'ın hayatı ve biyografisi!
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