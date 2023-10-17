Çıldır Haberleri - Çıldır Haber - Haberler

Haberler
Haberler ›› Yerel Haberler ›› Ardahan ›› Çıldır Haberleri
Bizi Takip Edin!
Haberler.com Facebook Sayfası
Haberler.com Twitter Sayfası
Haberler.com Instagram Sayfası
Rss Image RSS
Sitene Ekle

Çıldır Haberleri

Çıldır haber, Çıldır son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Ardahan'da Rus uyruklu 9 şüpheli yakalandı

Ardahan'da Rus uyruklu 9 şüpheli yakalandı

Çıldır - 17.10.2023
TDV Çıldır Şubesi Üniversite Öğrencilerine Burs Yardımı Yaptı

TDV Çıldır Şubesi Üniversite Öğrencilerine Burs Yardımı Yaptı

Çıldır - 17.10.2023
Ardahan'da Rus uyruklu 9 şüpheli yakalandı

Ardahan'da Rus uyruklu 9 şüpheli yakalandı

Çıldır - 16.10.2023
Çıldır'daki Camilerde Filistin Halkı için dualar edildi

Çıldır'daki Camilerde Filistin Halkı için dualar edildi

Çıldır - 14.10.2023
İlçe halkı doğalgaza kavuşmak istiyor

İlçe halkı doğalgaza kavuşmak istiyor

Çıldır - 13.10.2023
Aşık Şenlik Tüneli'nde İncelemeler Yapıldı

Aşık Şenlik Tüneli'nde İncelemeler Yapıldı

Çıldır - 11.10.2023
Kars'taki Kütük Ev'de Yangın Çıktı

Kars'taki Kütük Ev'de Yangın Çıktı

Çıldır - 10.10.2023
Ardahan'da Kendiliğinden Yetişen 66 Bin 622 Kök Hint Keneviri İmha Edildi

Ardahan'da Kendiliğinden Yetişen 66 Bin 622 Kök Hint Keneviri İmha Edildi

Çıldır - 09.10.2023
Selçuk Kılıçbay kimdir? Giresun İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay hayatı ve biyografisi!

Selçuk Kılıçbay kimdir? Giresun İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay hayatı ve biyografisi!

Çıldır - 07.10.2023
Prof. Dr. Esfender Korkmaz Çıldır'ı ziyaret etti

Prof. Dr. Esfender Korkmaz Çıldır'ı ziyaret etti

Çıldır - 06.10.2023
Türkgözü Gümrük Kapısı'ndan Araç Çıkışı Yüzde 65 Arttı

Türkgözü Gümrük Kapısı'ndan Araç Çıkışı Yüzde 65 Arttı

Çıldır - 05.10.2023
Ardahan'da Çıldır Gölü'nde Balıkçılık Denetimi Yapıldı

Ardahan'da Çıldır Gölü'nde Balıkçılık Denetimi Yapıldı

Çıldır - 03.10.2023
Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda aranan 6 şüpheli yakalandı

Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda aranan 6 şüpheli yakalandı

Çıldır - 02.10.2023
Gaziantep Şahinbey Belediyesi ile Çıldır Belediyesi Arasında Kardeş Belediye Protokolü İmzalandı

Gaziantep Şahinbey Belediyesi ile Çıldır Belediyesi Arasında Kardeş Belediye Protokolü İmzalandı

Çıldır - 01.10.2023
Emniyet Genel Müdürlüğünden Ardahan'daki gümrük kapılarında inceleme

Emniyet Genel Müdürlüğünden Ardahan'daki gümrük kapılarında inceleme

Çıldır - 29.09.2023
Çıldır Müftülüğü'nden Mevlid-i Nebi programı

Çıldır Müftülüğü'nden Mevlid-i Nebi programı

Çıldır - 29.09.2023
Çıldır Müftülüğü tarafından düzenlenen 'Peygamberimize Mektup' yarışması sonuçlandı

Çıldır Müftülüğü tarafından düzenlenen 'Peygamberimize Mektup' yarışması sonuçlandı

Çıldır - 29.09.2023
Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek'in Destekleriyle Çıldır Anaokulu Yolu Asfaltlandı

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek'in Destekleriyle Çıldır Anaokulu Yolu Asfaltlandı

Çıldır - 29.09.2023
Ardahan'ın Çıldır ilçesinde Cancur yetiştiriciliği başarıyla gerçekleştirildi

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde Cancur yetiştiriciliği başarıyla gerçekleştirildi

Çıldır - 28.09.2023
AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç Çıldır'a ziyarette bulundu

AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç Çıldır'a ziyarette bulundu

Çıldır - 28.09.2023
Türkgözü Gümrük Kapısı'nda Sistemsel Sorun: Tır Konvoyu Oluştu

Türkgözü Gümrük Kapısı'nda Sistemsel Sorun: Tır Konvoyu Oluştu

Çıldır - 19.09.2023
Ardahan'da Kendiliğinden Yetişen 138 Bin 650 Kök Hint Keneviri İmha Edildi

Ardahan'da Kendiliğinden Yetişen 138 Bin 650 Kök Hint Keneviri İmha Edildi

Çıldır - 12.09.2023
Ardahan'da Kendiliğinden Yetişen 138 Bin 650 Kök Hint Keneviri İmha Edildi

Ardahan'da Kendiliğinden Yetişen 138 Bin 650 Kök Hint Keneviri İmha Edildi

Çıldır - 11.09.2023
Uluslararası Nakliyeciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Topaloğlu: 'Sarp Sınır Kapısı'na Alternatif Kapılar Düşünülebilir'

Uluslararası Nakliyeciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Topaloğlu: "Sarp Sınır Kapısı'na Alternatif Kapılar Düşünülebilir"

Çıldır - 10.09.2023
Vali Çiçek şehit ailesini ziyaret etti

Vali Çiçek şehit ailesini ziyaret etti

Çıldır - 10.09.2023
Ardahan'da 150 Bin Yavru Sazan Balığı Çıldır Gölü'ne Bırakıldı

Ardahan'da 150 Bin Yavru Sazan Balığı Çıldır Gölü'ne Bırakıldı

Çıldır - 08.09.2023
Çıldır YİBO Eğitim Hazırlıklarına Başladı

Çıldır YİBO Eğitim Hazırlıklarına Başladı

Çıldır - 07.09.2023
Ardahan'da dolu yağışı sonrası yayla beyaza büründü

Ardahan'da dolu yağışı sonrası yayla beyaza büründü

Çıldır - 06.09.2023
Ticaret Bakanı ve TOBB Başkanı Çıldır'da Sınır Kapılarını İnceledi

Ticaret Bakanı ve TOBB Başkanı Çıldır'da Sınır Kapılarını İnceledi

Çıldır - 03.09.2023
Çıldır'da alt yapının tamamlanmasının ardından asfaltlama çalışmaları başladı

Çıldır'da alt yapının tamamlanmasının ardından asfaltlama çalışmaları başladı

Çıldır - 03.09.2023
Türkgözü Sınır Kapısının açılışına katılan Özakalın;

Türkgözü Sınır Kapısının açılışına katılan Özakalın;

Çıldır - 02.09.2023
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ardahan Çıldır Aktaş sınır kapısında incelemelerde bulundu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ardahan Çıldır Aktaş sınır kapısında incelemelerde bulundu

Çıldır - 01.09.2023
Türkgözü Gümrük Kapısı Modernize Edildi

Türkgözü Gümrük Kapısı Modernize Edildi

Çıldır - 01.09.2023
MODERNİZE EDİLEN TÜRKGÖZÜ GÜMRÜK KAPISI, BAKAN BOLAT'IN KATILDIĞI TÖRENLE AÇILDI

MODERNİZE EDİLEN TÜRKGÖZÜ GÜMRÜK KAPISI, BAKAN BOLAT'IN KATILDIĞI TÖRENLE AÇILDI

Çıldır - 01.09.2023
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Türkgözü ile Kafkaslar ve Orta Asya'ya daha güçlü bağlanacağız

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Türkgözü ile Kafkaslar ve Orta Asya'ya daha güçlü bağlanacağız

Çıldır - 01.09.2023
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ardahan'daki Çıldır-Aktaş Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ardahan'daki Çıldır-Aktaş Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu

Çıldır - 01.09.2023
Ticaret Bakanı Ömer Bolat Ardahan'da Ziyaretler Gerçekleştirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Ardahan'da Ziyaretler Gerçekleştirdi

Çıldır - 01.09.2023
Pelikanlar turistik Akçakale Adası'nın maskotu oldu

Pelikanlar turistik Akçakale Adası'nın maskotu oldu

Çıldır - 25.08.2023
Ardahan'da Kendiliğinden Yetişen 131 Bin 596 Kök Hint Keneviri İmha Edildi

Ardahan'da Kendiliğinden Yetişen 131 Bin 596 Kök Hint Keneviri İmha Edildi

Çıldır - 24.08.2023
Türkiye ile Gürcistan arasındaki Türkgözü Gümrük Kapısı modernize edildi

Türkiye ile Gürcistan arasındaki Türkgözü Gümrük Kapısı modernize edildi

Çıldır - 24.08.2023
Veteriner Hekimler Şiddet Olaylarını Protesto Etmek İçin İş Bıraktı

Veteriner Hekimler Şiddet Olaylarını Protesto Etmek İçin İş Bıraktı

Çıldır - 22.08.2023
Çıldır Gölü'nde Zehirli Yosun Tehlikesi

Çıldır Gölü'nde Zehirli Yosun Tehlikesi

Çıldır - 21.08.2023
Kısır Dağı'nın karı 12 ay boyunca erimiyor

Kısır Dağı'nın karı 12 ay boyunca erimiyor

Çıldır - 15.08.2023
Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda tır kuyruğu

Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda tır kuyruğu

Çıldır - 10.08.2023
Ardahan'da Aktaş Gümrük Kapısı'nda Tır Kuyruğu Devam Ediyor

Ardahan'da Aktaş Gümrük Kapısı'nda Tır Kuyruğu Devam Ediyor

Çıldır - 10.08.2023
Yeni Antalya Valisi Hulusi Şahin nereli, kaç yaşında? Antalya Valisi kim oldu?

Yeni Antalya Valisi Hulusi Şahin nereli, kaç yaşında? Antalya Valisi kim oldu?

Çıldır - 10.08.2023
Çıldır Yaz Kur'an Kursu Öğrencilerine Yüzme Etkinliği Düzenlendi

Çıldır Yaz Kur'an Kursu Öğrencilerine Yüzme Etkinliği Düzenlendi

Çıldır - 04.08.2023
Gürbüz Çapan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi partili? Esenyurt Kurucu Belediye Başkanı Gürbüz Çapan'ın hayatı ve biyografisi!

Gürbüz Çapan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi partili? Esenyurt Kurucu Belediye Başkanı Gürbüz Çapan'ın hayatı ve biyografisi!

Çıldır - 01.08.2023
Çıldır Karakale Köyünde Şenlik Düzenlendi

Çıldır Karakale Köyünde Şenlik Düzenlendi

Çıldır - 28.07.2023
Çıldır'da Aniden Bastıran Dolu Yağışı Tarım Alanlarına Büyük Zarar Verdi

Çıldır'da Aniden Bastıran Dolu Yağışı Tarım Alanlarına Büyük Zarar Verdi

Çıldır - 22.07.2023

Gündemin nabzını tutan Haberler.com, Ardahan ili Çıldır ilçesi sayfası ile Ardahan ili Çıldır ilçesine ait güncel haberleri, fotoğrafları ve sondakika gelişmelerini sunuyor. Türkiye’nin tüm il, ilçe ve beldelerine ait sanat, spor, politika, magazin ve eğitim konusunda yaşanan gelişmelerine yer veren şehir sayfalarında Ardahan ili Çıldır ilçesi günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine ulaşabilirsiniz.


Türkiye’nin tüm il, ilçe ve beldelerini anlık olarak takip etme imkânı sunan Haberler.com, Ardahan ili Çıldır ilçesi sayfasında sunduğu detay bilgilerle tüm gelişmeleri aktarıyor. Kolay ve hızlı şekilde ulaşacağınız ayrıntılı bilgilerle tüm gelişmelerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.

title