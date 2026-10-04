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Ardahan'da Kısır Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı, zirve beyazladı

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Ardahan'da Kısır Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı, zirve beyazladı
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Ardahan'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı. Çıldır ilçe merkezinden de görülen kar, 3 bin 197 metre yüksekliğindeki Kısır Dağı'nın zirvesini beyaz örtüyle kapladı; önümüzdeki günlerde sıcaklıkların daha da azalması bekleniyor.

Ardahan'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı.

Ardahan - Çıldır sınırları arasında bulun 3 bin 197 metre yüksekliğindeki Kısır Dağı, mevsimin ilk kar yağışıyla beyaz örtüye büründü. Dağın zirvesinde etkili olan kar yağışı, Çıldır ilçe merkezinden de görülebilen kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Bölgede yüksek kesimlerde sıcaklıkların düşmesiyle kışın ilk işaretleri kendini gösterirken, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının daha da azalması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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