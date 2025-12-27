Ardahan'da kar ve buzlanma nedeniyle tırlar yolda kaldı
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ardahan-Çıldır kara yolunda buzlanma yaşandı ve bazı tırlar yolda kaldı. Karayolları ekipleri, alanda karla mücadele ve tuzlama çalışması başlattı.
Ardahan- Çıldır kara yolunda olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı tırlar yolda kaldı.
Kent genelinde etkisini artıran kar ve tipinin oluşturduğu buzlanma nedeniyle Ardahan-Çıldır kara yolunda ulaşım aksadı.
Ölçek-Beyrehatun mevkisindeki ormanlık rampada buzlanma nedeniyle bazı tırlar yolda kaldı.
Yardım istenmesinin ardından bölgeye karayolları ekipleri sevk edildi.
Ekipler, alanda karla mücadele ve tuzlama çalışması yürüttü.