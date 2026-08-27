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Ardahan'da sağanak, dolu ve rüzgar çatılarda hasara yol açtı

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Ardahan'ın Çıldır ilçesinde sağanak ve dolu etkili olurken, şiddetli rüzgar bazı binaların çatılarında hasara neden oldu.

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde sağanak ve dolu etkili olurken, şiddetli rüzgar bazı binaların çatılarında hasara neden oldu.

İlçede sağanak ve dolu, özellikle Kurtkale bölgesinde etkili oldu.

Öncül köyünde şiddetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatılarında hasar oluştu.

AFAD ekipleri bölgede hasar tespit çalışması başlattı.

Kaynak: AA
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