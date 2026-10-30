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Ardahan Çıldır'da 8 okul servis aracı denetlendi, eksikler için uyarı yapıldı

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Ardahan Çıldır'da 8 okul servis aracı denetlendi, eksikler için uyarı yapıldı
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Ardahan'ın Çıldır ilçesinde Trafik Jandarması ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri 8 okul servis aracını denetledi. Tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için araç ilgililerine uyarıda bulunuldu, denetimlerin öğrenci güvenliği için süreceği belirtildi.

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde Trafik Jandarması ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekiplerince okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetim kapsamında 8 okul servis aracı kontrol edilerek tespit edilen eksikliklerin giderilmesi konusunda araç ilgililerine gerekli uyarılarda bulunuldu.

Yetkililer, öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına ulaşmalarını sağlamak amacıyla denetim faaliyetleri titizlikle sürdürüleceğini ifade ettiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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