Öğrencilere Kur'an-ı Kerim hediye edildi

Güncelleme:
Çıldır İlçe Müftülüğü Şehit Taner Karadeniz Ortaokulu'nda yürütülen ÇEDES Projesi kapsamında, öğrencilerimize milli ve manevi değerlerimizi aşılamak amacıyla anlamlı bir program gerçekleştirdi.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız, İlçe Müftüsü Metin Aksoy ve Gençlik ve Spor Müdürü Adnan Korkut'un katıldı. Program sonunda öğrencilere Kur'an-ı Kerim hediye edildi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
